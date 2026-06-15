La futura residencia de ancianos junto a La Palmera vuelve a escena: Urbanismo recalifica un suelo residencial y autoriza levantar cuatro plantas en Su Eminencia

La Carretera de Su Eminencia tendrá finalmente una residencia de ancianos junto a la Avenida de La Palmera. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde al Estudio de Ordenación del proyecto presentado por Centro de Mayores La Palmera SLU en 2023, y será llevado al próximo pleno para su aprobación definitiva (donde previsiblemente se aprobará porque el PP ya ha tenido el apoyo de Vox en este trámite). La construcción de este edificio vuelve así a escena después de que fuera paralizada con anterioridad, entre 2021 y 2022, con un proyecto anterior que fue paralizado en el marco de una modificación urbanística puesta en marcha para frenar grandes construcciones de equipamientos cerca de la Avenida de La Palmera.

Hace cuatro años ya de la paralización definitiva de un proyecto de una cuantía de 40 millones de euros para levantar una residencia de ancianos con 120 plazas y un hospital de hasta ocho quirófanos. Entre ambos se iban a crear 170 empleos: más de un centenar entre médicos, enfermeros y más personal, y otros 70 trabajadores para la residencia de mayores. En esta ocasión, se considera que la propuesta sí se ajusta a lo que necesita esta zona del sur de Sevilla y saldrá adelante si se cumplen todos los requisitos planteados por la Gerencia de Urbanismo y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Entre los cambios está que se incrementa la edificabilidad de los 1.100 m2 asignados por el planeamiento de desarrollo hasta 8.917,24 m2.

La nueva residencia de ancianos de Su Eminencia aumenta la superficie para zona verde

Este futuro centro está situado en la Carretera de Su Eminencia, flanqueado por una calle de servicio haciendo esquina con la calle Guadalmellato y rodeado de edificaciones residenciales de entre cinco y siete plantas en altura, además del centro de formación profesional Instituto de Enseñanza Superior Heliópolis y la vía de servicio de Carretera de Su Eminencia. Concretamente, la parcela está en Pineda, en el entorno del río Guadaíra, con equipamientos próximos como I.E.S. Heliópolis, Residencia Universitaria Rector Estanislao del Campo, y Parque Guadaira.

La propuesta elegida implicaría una edificación de cuatro plantas que cierre la manzana con un gran espacio libre conformado por un jardín como pulmón verde del entorno que ayudaría a mitigar los efectos del cambio climático. Además, la memoria del Estudio de Ordenación explica que los servicios terciarios de residencia de mayores y dotacional privado revitalizarían la zona y ayudarían al bienestar de los residentes, que podrían gozar además de una zona verde propia gracias al aumento de la superficie que se cede para este fin una vez reconstruida manteniendo las especies arbóreas existentes y el retranqueo de 10 metros obligado en el lindero este.

El centro de mayores previsto para la Carretera de Su Eminencia / Ayuntamiento de Sevilla

Por contra, el Estudio de Ordenación disminuye la superficie de suelo a ceder con destino a espacios libres de 2.094,77 m² a 855,99 m². Este documento también justifica que la parcela estaba abandonada y esta situación se estaba alargando en el tiempo, con un deterioro de la imagen urbana y de los jardines.

¿Por qué se paralizó el proyecto del centro de mayores de La Palmera?

Hay que remontarse a junio de 2021, cuando la entidad Centro de Mayores La Palmera solicitó licencia de obras para la construcción de una residencia de mayores y un centro de salud, ya que el PGOU permitía levantar equipamientos y servicios públicos en parcelas que sin poseer dicha calificación urbanística admitían dicho uso como compatible. Sin embargo, el pleno suspendió la licencia ese mismo mes y posteriormente se produjo la modificación del PGOU del artículo 6.6.3 de sus Normas Urbanísticas, un acuerdo aprobado por el pleno el 20 de octubre de 2022 que puso tope a la "distorsión del paisaje urbano" al acabar con las "condiciones ventajistas" que permitían la construcción de grandes edificios como equipamientos privados y servicios públicos en parcelas residenciales. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento de Sevilla recientemente en este sentido.

En agosto de 2023, este promotor presentó un Estudio de Ordenación, aportando versiones posteriores en diciembre, con el objetivo de desarrollar una actuación de transformación urbanística sobre la parcela en cuestión modificando su calificación urbanística y su edificabilidad. En concreto, se propone sustituir su actual calificación residencial (Zona de edificación especial) por la de servicios terciarios, incrementando su edificabilidad de los 1.100 m2 asignados por el planeamiento de desarrollo hasta 8.917,24 m2.

El centro de mayores previsto para la Carretera de Su Eminencia / Ayuntamiento de Sevilla

En marzo de 2024 la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el mencionado Estudio de Ordenación. Y en agosto la delegación territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda emitió un informe concluyendo que habría que realizar varias modificaciones. Por ello, ya en el pasado mes de noviembre de 2025 se acaba presentando un nuevo Estudio de Ordenación y se produce una nueva aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno Local en diciembre, en la que se disminuía la superficie de suelo destinado a espacios libres de 2.094,77m2 a 855,99m2, lo cual implica el cambio de calificación de parte del suelo.

En los últimos trámites la Consejería da cuenta del objetivo de lograr una mejora urbana con nuevos usos, edificabilidades y alturas, mantener un espacio libre público y privado, dotaciones asistenciales y regenerar un entorno degradado sin tener que hacer reformas ni reurbanizaciones. Y además, se advierte que se debe ceder a la Administración actuante la parcela o parcelas libres de cargas correspondientes al 10% del incremento de aprovechamiento urbanístico con destino al patrimonio público de suelo, que podrá sustituirse por su equivalente en metálico.