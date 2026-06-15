Gobierno central y Diputación lanzan un ultimátum al Ayuntamiento para exhumar la mayor fosa de Sevilla: "Si lo siguen retrasando, lo haremos nosotros"

Bajo la fosa Monumento hay amontonadas más de 2.600 víctimas del franquismo. Las cuatro administraciones sellaron un "protocolo de intenciones" hace justo un año, aunque a día no se sabe nada sobre la firma del convenio y el posterior arranque de las excavaciones. El Gobierno estatal y la Diputación culpan de este parón al Ayuntamiento de Sevilla, y se han ofrecido este lunes a hacerse cargo "al 100%" de estas exhumaciones.

"Si el Ayuntamiento de Sevilla o la Junta de Andalucía tienen algún motivo para no desarrollar el proyecto o si lo están retrasando premeditadamente, que lo digan con claridad", ha afirmado al respecto el presidente de la Diputación, Javier Fernández. "En ese caso, no hay problema: la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Diputación nos hacemos cargo de la fosa Monumento al 100%".

"Solo nos deben ceder el espacio oportuno donde se encuentra la fosa, y nosotros les salvamos sus contradicciones ideológicas", ha insistido Fernández. "Lo que no podemos permitir es que haya pasado la legislatura completa, y que por una cosa o por otra, esto no se esté desarrollando", ha apuntado el presidente provincial. "No se trata de abrir una herida, sino de ir cerrándolas".

"El Ayuntamiento ha rechazado el dinero"

En aquella firma del protocolo de intenciones se acordó que las exhumaciones en Monumento se financiaran de manera equitativa: cada administración podría el 25%. Sin embargo, el Gobierno local no tiene consignado ni un solo euro en los Presupuestos municipales -aprobados con el apoyo de Vox- para este fin. Incluso, y según el secretario de Estado, ha rechazado el dinero aportado por el Ejecutivo nacional para estas excavaciones.

"Nosotros dimos el paso que teníamos que dar, que era enviar al Ayuntamiento de Sevilla los 200.000 euros de la aportación de la Administración General del Estado. Pero a finales del ejercicio del año pasado, ese dinero lo rechazó el Consistorio", ha detallado este mismo lunes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante un acto celebrado en la Casa de la Provincia.

"Es necesario, por tanto, que acepte ya ese dinero", ha recalcado Martínez. "Y es supernecesario que el resto de las administraciones, en este caso la Diputación -que ha mostrado todo su interés en hacerlo-, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento firmen el convenio que se inicien los trabajos en Monumento. No tiene ningún sentido que le sigan dando largas, porque hay muchísimas familias que lo están esperando".

"A mí me interesaría, como secretario de Estado de Memoria Democrática, que empiecen cuanto antes, a finales de este año. Es que no podemos dilatarlo más, se lleva muchísimo tiempo retrasando esta cuestión", ha confesado este representante del Gobierno central. "Nuestro dinero está ahí: que nos lo acepten, que firmen inmediatamente el convenio y que empiecen las obras".