La última parcela de viviendas de lujo en la Fábrica de Vidrios sale a la venta: 33 pisos de Grupo ABU entre Miraflores y Carretera de Carmona

Las viviendas de la última parcela que quedaba sin construir en la Fábrica de Vidrios salen a la venta. Grupo ABU, que ya desarrolla dos promociones en esta misma ubicación, ha anunciado este lunes que pone en el mercado un total de 33 viviendas. Pese a ser una de las zonas más deseadas de Sevilla, en la Carretera de Carmona, a este proyecto residencial se le ha estado resistiendo una parte de estos suelos, los únicos que quedaban sin promotor.

El Ayuntamiento, propietario del 74,39% de esta parcela, declaró desierta la licitación para su venta el año pasado tras sacarla al mercado por 2,7 millones de euros, aunque la adjudicó hace unos meses. Así, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo dio luz verde a la adjudicación de la enajenación de la cuota proindiviso de la Parcela R-1, es decir, de ese casi 75% del terreno, en favor de Inversiones ABU Sevilla, SL. A principios de este 2026, iniciaba los trámites administrativos para licitar dicho proindiviso.

Recreación de la promoción de Grupo ABU en la Fábrica de Vidrios. / Grupo ABU

La nueva promoción de Grupo ABU en la Fábrica de Vidrios

El proyecto, según ha anunciado Grupo ABU en una nota de prensa, entrará en fase de comercialización este miércoles 17 de junio, día en el que se celebrará una jornada de venta con los interesados, que han sido citados por el equipo comercial de ABU según orden de inscripción en la página web de la compañía. El listado de interesados en esta tercera fase alcanza casi los 3.000 solicitantes.

El complejo, para el que el grupo promotor invertirá 18 millones de euros, estará formado por 33 viviendas, en un edificio de diseño y con gran luminosidad. El interior de las viviendas tendrá opciones personalizables por sus propietarios y la fachada tendrá un encanto excepcional, una joya residencial de arquitectura contemporánea. "El resultado será un fantástico residencial en una de las zonas más demandadas de Sevilla capital, un barrio que se está renovando recientemente y que responde a la demanda de obra nueva en zonas aledañas a Centro Histórico de la capital", ha señalado.

Este nuevo edificio se suma a las dos fases que Grupo ABU ya está terminando de construir en la misma zona, de 20 y 36 viviendas respectivamente, y que están vendidas en su totalidad. En el caso de Fábrica de Vidrio III, se accederá peatonalmente por la avenida Miraflores y por la calle San Juan Bosco.

Recreación de la nueva promoción de Grupo ABU en la Fábrica de Vidrios. / Grupo ABU

Entre Miraflores y San Juan Bosco

El proyecto del residencial Fábrica de Vidrio III tendrá forma casi triangular y estará ubicado entre la avenida Miraflores y la calle San Juan Bosco, y una de sus fachadas linda con una residencia.

Grupo ABU diseña sus residenciales teniendo en cuenta las necesidades del sector y se adapta a la demanda inmobiliaria actual en cada localización donde desarrolla sus proyectos. Por ello, este residencial ofrece de varias tipologías de viviendas, de una, dos, tres y hasta cuatro habitaciones; para ofrecer a cada propietario un hogar que cumpla con su modo de vida.

La faz del edificio que cuenta con mayor número de viviendas de esta tercera fase tendrá orientación sur-este, la más ventajosa con respecto a la entrada de luz y calor, además, las ventanas y terrazas darán a una plaza común peatonal de reciente creación entre otros residenciales de obra nueva. Cabe destacar que todo el entorno es nuevo, los propietarios van a estrenar un área totalmente renovada.

Bajos con patio, garaje y trastero

El complejo estará formado por un edificio que alberga viviendas desde la planta baja y que ofrece tres plantas más, al igual que el resto de fases de Grupo ABU. También ofrecerá bajos con patio y todas las unidades contarán con magníficas terrazas para disfrutar del buen tiempo al aire libre. Para facilitar la vida diaria de los propietarios, el residencial contará con plazas de garaje y trastero.

La novedad con respecto a las dos fases anteriores de Fábrica de Vidrio es que este tercer edificio contará viviendas en la última planta con acceso privado a una parte de la cubierta, muchas de ellas con solárium y piscina privada. Junto a los áticos, el complejo se corona con una piscina acompañada de un espacio de solárium de uso comunitario.

"Las promociones de ABU integran diseño y elegancia para crear hogares capaces de elevar la experiencia de vida, consolidando un enfoque que posiciona a la compañía en un lugar de liderazgo en el sector. Entienden la promoción inmobiliaria basada en el buen gusto, la innovación y el compromiso permanente con la excelencia", ha indicado la compañía.