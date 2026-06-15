José Luis Sanz, ante el retraso de los toldos de la Avenida de la Constitución: "Si Patrimonio nos ofrece otro mamarracho, no habrá este año"

Los toldos de la Avenida de la Constitución cada vez penden más de un hilo para que puedan dar sombra este verano. Actualmente la Comisión de Patrimonio cuenta con dos proyectos encima de la mesa pero, por las palabras del alcalde de Sevilla, parece complicado que puedan instalarse en los próximos meses. De hecho, este lunes ha realizado unas declaraciones muy críticas con la alternativa del año pasado, que no pretende repetir. "Un mamarracho". Así ha catalogado José Luis Sanz el modelo colocado en 2025 en esta vía. Y ha asegurado que si en esta ocasión se vuelve a repetir "un mamarracho" no habrá toldos en la Avenida de la Constitución.

"La Comisión de Patrimonio nos dio una alternativa al proyecto de los toldos de la Avenida de la Constitución, fue un mamarracho. Este año se ha presentado una nueva alternativa que no tiene nada que ver", ha explicado Sanz este lunes en Encuentro SER, organizado por Radio Sevilla en la Fundación Cajasol. Así, "si a Patrimonio no le gusta lo que hemos presentado, da una alternativa y es un mamarracho, este año no habrá toldos en la Avenida de la Constitución. Pero seguiremos pensando en cómo hacerlo el año que viene".

El primer edil popular ha confirmado que la Comisión de Patrimonio está analizando dos modelos diferentes y desconoce si este año habrá toldos, "qué dirá Patrimonio y qué alternativa". Sí ha puesto en valor que el año pasado se pusieran las lonas en esta avenida: "Seguiremos pensando en cómo hacerlo el año que viene. Hubo un alcalde que taló 380 árboles para que llegara el tranvía a la Plaza Nueva y peatonalizó la avenida, pero no se planificó la sombra y los toldos. Han pasado tres alcaldes, nadie se lo planteó, y nosotros lo estamos haciendo".

¿En qué momento se encuentran los toldos de la Avenida de la Constitución?

El portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ya sembró la duda el viernes, en la rueda de prensa a la conclusión de la Junta de Gobierno local: "No sé si va a haber toldos en la Avenida de la Constitución este verano". Juan Bueno aseguró que, cuando Patrimonio dé luz verde al proyecto, "realizarán una prueba" para comprobar si "la estética y el servicio que pueden dar son los correctos", algo que demoraría su puesta en marcha definitiva.

De momento, el portavoz municipal no mencionó plazos: "No depende de nosotros, intentamos que sea lo más rápido posible, pero bueno, es la Comisión la que se reúne y decide, yo creo que va a decidirlo pronto". Confirmó que desde el Consistorio están "trabajando lo más rápido posible". Sin embargo, confesó que "están un poco escarmentados con las fechas", y asegura que está "convencido" que las nuevas estructuras están fabricándose, a pesar de que no cuente aún dicho proyecto con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. "Se está actuando ya en la fabricación, en las cosas, ya tiene todo un poco previsto para hacer esa prueba que le digo y no perder el tiempo. Pero es verdad que no puedo decirlo con rigurosidad", afirmaba Bueno.

Las dificultades para la instalación de los toldos del Puente de San Telmo

Tampoco está siendo fácil la colocación de los toldos del Puente de San Telmo. Ahora ha entrado un nuevo elemento en escena que está complicado todo, la parte de abajo del puente. "Hay que reforzar la estructura por debajo del Puente de San Telmo, no se concibió para soportar la cubierta. Eso está retrasando todo. No se pueden poner toldos y punto, va cogido a la estructura que va por debajo del panel del puente", ha explicado Sanz.

“De momento hay que poner en valor que por primera vez en los puentes tendremos sombra", ha valorado también el alcalde, mencionando el mantenimiento de los toldos del Puente del Cachorro. "Ojalá sea toda esa la polémica. Los vamos a poner. No han tenido mantenimiento los puentes", ha proseguido. José Luis Sanz reconoce que está siendo uno de sus mayores dolores de cabeza, más que la limpieza.