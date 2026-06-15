Las naves industriales del entorno de la SE-30 cuestan la mitad que hace 20 años: empresas de paquetería y pequeños almacenes sustituyen a talleres y fábricas

Los polígonos industriales ubicados en los alrededores de Sevilla capital ha cambiado significativamente en los últimos 20 años. Y no solo por la tipología de empresas que acoge -cada vez hay menos presencia industrial y más compañías que se dedican a actividades vinculadas a la distribución urbana y la logística-, sino también en lo que se refiere a los precios, tanto de alquiler como de compraventa.

Así se desprende del informe sobre la evolución del mercado de naves industriales en la zona urbana de Sevilla durante el periodo 2006-2025 realizado por Inerzia Asesores Inmobiliarios, en el que analiza tanto el comportamiento de los precios de alquiler como de compraventa en los principales polígonos industriales del entorno de la SE-30.

Precios de compraventa y alquiler de naves en la zona urbana de Sevilla

Según destaca el informe, pese a la recuperación reciente, el precio medio de alquiler en 2025 sigue un -33,1% por debajo del pico de 2007. "Esto refleja que el mercado sevillano de naves no ha recuperado niveles precrisis en términos nominales, aunque la calidad de la demanda actual es estructuralmente más sólida", señala.

En lo que se refiere a los precios de venta, está un -45,5% por debajo del precio que regía en 2006. "Son más acordes a los precios de alquiler vigentes, con rentabilidades medias del 6,5-7 %. La escasa promoción industrial ha ocasionado un claro envejecimiento del parque industrial, lo cual penaliza claramente la evolución de precios descrita", abunda el estudio.

El precio medio de alquiler de naves industriales en 2025 alcanza los 4,0 €/m²/mes, tras crecer un 27,4% desde 2019 impulsado por la logística de última milla y el comercio electrónico. Mientras tanto, el de venta alcanza los 690 euros/m² en 2025.

Transformación en las últimas dos décadas

En la actualidad, existen 19 polígonos ubicados en la zona urbana: Carretera Amarilla, Store, Calonge, Hytasa, La Negrilla, Pineda, San Jerónimo, El Pino, CTM o ZAL, entre otros. Estos espacios concentran, por un lado, una gran actividad de distribución comercial urbana gracias a su cercanía a los núcleos poblacionales, así como una importante actividad de distribución de mercancías, donde la denominada logística de última milla se ubica en representativos enclaves como CTM o ZAL en donde operadores locales y nacionales tienen plataformas de distribución, subraya el estudio.

"Por el contrario, la actividad puramente industrial cada vez es menor en estas áreas urbanas, constatando que actividades industriales como la desarrollada por Persán en el Polígono El Pino o Renault en la zona de San Jerónimo, ya son la excepción, debido a que la industria se ha ido relocalizando en otras zonas del área metropolitana", indica Inerzia en su informe. El periodo analizado (2006-2025) abarca dos décadas de transformaciones profundas: el boom inmobiliario precrisis, el colapso de 2008-2014, una recuperación lenta y fragmentada, el shock covid-19, y la reciente reactivación impulsada por la logística urbana.

Hasta 2006, estos espacios albergaban mayoritariamente industria manufacturera ligera, talleres mecánicos, almacenes de distribución mayorista y pequeñas empresas locales. La crisis de 2008-2014 actuó como catalizador de cambio: el cierre de empresas y la desocupación de naves dejó un vacío que, a partir de 2015, ocuparon empresas de paquetería y hubs de última milla, pequeños almacenes, destaca el informe.