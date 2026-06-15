La ampliación de la Feria de Sevilla que sale a consulta pública: las 27 casetas que se trasladarán, 220 módulos nuevos y adoquín de Gerena

La ampliación de la Feria de Sevilla consistirá en una transformación de los suelos de Los Gordales de principio a fin para convertirlos en una zona más del recinto ferial. Aunque todavía no hay proyecto definido, la UTE formada por Martín Casillas, Carmocon y Esasur ha elaborado un proyecto que ya ha salido a exposición pública y que describe con más detalle cómo quedarán estos terrenos. Se ponen las bases sobre las que se elaborará el diseño final, como la distribución de las 220 nuevas casetas, cómo se reubicarán las 27 casetas afectadas de la calle Costillares, dónde quedarán los aparcamientos, la zona del circo o las atracciones, y cómo quedará el viario o el arbolado.

Actualmente tiene varias zonas diferenciadas: el Real de la Feria con las casetas, el parque de atracciones, las áreas de apoyo a los industriales feriantes con aparcamientos, las zonas de cuadras, y las partes destinadas a mantenimiento, seguridad y asistencia sanitaria. Y en base a esto, se actuará en la zona comprendida entre la calle Flota de Indias y el viario de la calle Costillares; se reubicarán las casetas en los números pares de la calle Costillares; se distribuirán las más de 220 casetas; o se creará una nueva zona de mantenimiento hacia la avenida Juan Pablo II para dar servicio a todo el recinto. Además, se reubicarán las atracciones, aparcamientos, caravanas y cuadras. Así, la superficie total pasará de 473.393 m2 a 510.298 m2, lo que implica un incremento de 36.825 m2 destinados específicamente a esta expansión.

Mapa de la nueva Feria de Sevilla con la distribución de las nuevas casetas, atracciones o aparcamientos / Ayuntamiento de Sevilla

La ampliación de la Feria de Sevilla reubicará 27 casetas de la calle Costillares

Una de las actuaciones para conformar el nuevo espacio de Feria será la reubicación de 27 casetas de la calle Costillares. La memoria del proyecto explica que se busca garantizar la continuidad del trazado viario y la coherencia con el recinto ferial actual, por lo que se plantea reubicar las casetas que están situadas en la acera correspondiente a la numeración par de la calle Costillares.

Estas casetas mantendrán dimensiones, superficies y ubicación dentro del grupo de casetas removidas, "siempre que sea compatible con el nuevo trazado y la redistribución propuesta". Además, dentro del criterio para esta actuación, se tendrán en consideración que las casetas de la esquina sean asignadas a aquellas de dos o más módulos, seleccionando las más próximas o respetando, en la medida de lo posible, su orientación actual. Se intentará que haya los mínimos cambios posibles.

Mapa con la reubicación de las 27 casetas de la calle Costillares en la ampliación de la Feria de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Las 27 casetas situadas actualmente en la acera de los números pares de la calle Costillares se reubican en la nueva ordenación del Real de la Feria adaptándose al nuevo trazado viario. En el estado actual aparecen dispuestas en dos grandes alineaciones prácticamente continuas, con la numeración par desde el 2 hasta el 86. En la propuesta de reubicación, esa misma serie de casetas se reparte en varios bloques o manzanas, separados por las nuevas calles interiores y ajustados a la nueva geometría del recinto.

La redistribución mantiene las casetas dentro del entorno de la calle Costillares, pero deja de concentrarlas en una única fachada lineal. Las primeras casetas, correspondientes a los números más bajos —2, 4, 6, 8, 10, 28 y 32— pasan a situarse en el primer bloque de la parte inferior izquierda. En ese mismo ámbito se conserva también la referencia a las casetas de distritos de Nervión y San Pablo-Santa Justa. La 2 y la 4 ganarán superficie.

A continuación, otro grupo de casetas se ordena en una segunda manzana, ya en posición más central. Ahí se recolocan números como el 34, 38, 12, 14, 18, 20, 16, 40, 42 y 44. La nueva disposición no sigue una numeración estrictamente correlativa en todos los casos, sino que parece buscar el encaje de las superficies y módulos existentes dentro de las nuevas parcelas disponibles. Aquí ganan superficie la 12, 14, 16, 40 y 46. En una tercera manzana se agrupan varias casetas intermedias de Costillares, entre ellas las numeradas como 50, 54, 48, 56, 62, 58 y 60 (las cuatro últimas ganan superficie). Y finalmente, en el bloque situado más a la derecha se concentran las casetas con numeraciones más altas, como 74, 76, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82 y 86. Las 64, 66, 68, 70 y 72 serán las que tendrán un tamaño mayor.

Un nuevo espacio en la Feria de Sevilla con 220 casetas creadas

Una de las partes principales del nuevo recinto ferial será el de las más de 200 casetas, con una anchura mínima de cuatro metros y una longitud mínima de seis metros. Aunque siempre se ha hablado de 220 casetas, esta memoria contempla la incorporación de 228 módulos distribuidos estratégicamente para optimizar su funcionalidad y aprovechar el espacio. Las casetas de esquina se proyectan como módulos dobles —equivalentes a 12 unidades—, mientras que el resto de las casetas se establece como módulos individuales —204 unidades—.

Con esta ampliación también se consigue ubicar una nueva zona de sector de mantenimiento hacia la avenida Juan Pablo II, para dar servicio a todo el recinto. Las casetas de nueva creación destinadas a servicios municipales —distritos, retenes de bomberos, etc— se integrarán en el correspondiente contrato para su instalación, explotación y mantenimiento. Y se integrarán en el contrato específico de montaje de estructuras tubulares, de acuerdo con las ordenanzas de la Feria.

Así quedarán las caravanas, aparcamientos y atracciones en la nueva Feria de Abril

Otro elemento a considerar es la calle del Infierno y la zona de las atracciones. Con el fin de evitar conflictos económicos y empresariales, se mantendrán las parcelas y lotes sin alterar su posición actual, aunque la adaptación al nuevo espacio generará áreas residuales en el acceso próximo al circo principalmente. El proyecto plantea que puedan convertirse en un área de descanso y zona verde o bien redistribuirlas en el futuro para nuevas instalaciones.

Las áreas de aparcamiento destinadas a tracciones, parque de caravanas y viviendas, así como los espacios reservados para turismos, no solo se reubican, sino que también se someten a una reestructuración integral. Como resultado, se incrementa la capacidad disponible, obteniéndose 14 parcelas para tracciones, cuatro parcelas para caravanas pequeñas, ocho parcelas para caravanas medianas, 25 parcelas adicionales para caravanas medianas y 27 plazas de aparcamiento para turismos más de las existentes. En la zona del parque de caravanas-viviendas se estudiará la colocación de módulos sanitarios prefabricados o la construcción de una zona de duchas y aseos, diferenciados entre hombres, mujeres y personas con discapacidad.

Mapa de la nueva zona ampliada de la Feria de Sevilla con los accesos y comunicaciones / Ayuntamiento de Sevilla

La zona de cuadras y aparcamientos van se reestructura, reduce y, sobre todo, optimiza los espacios para ofrecer los mismos servicios que ofrece hasta ahora, pero con una forma más lógica de aprovecharlos, sin que se vea mermada su capacidad de funcionamiento. Gracias al espacio sobrante de esa actuación y a la parcela colindante hasta la avenida Alfredo Krauss, se consigue el espacio necesario para la superficie de la ampliación. Como se puede apreciar en la imagen, se crearán casi una decena de accesos para entrar a estas zonas.

Pavimento con adoquín de Granito y nuevas especies y farolas

La obra de la nueva zona de la Feria de Sevilla se completa con trabajos de alumbrado público, electricidad, arbolado y pavimentación. Por ejemplo, el alumbrado se resolverá mediante farolas de tipología y color homogénea a las existentes, adaptando su disposición a la nueva ordenación del recinto. Se adoptarán criterios de uniformidad lumínica, eficiencia energética y coherencia estética con el entorno. También se contempla la colocación de paraguas en las intersecciones de las calles de nueva formación del Real, así como sistemas de iluminación en la zona de atracciones, aparcamientos, caravanas, cuadras, etc.

La ordenación vegetal seguirá el modelo existente, incorporando especies de crecimiento rápido y adaptadas al entorno. Se sustituirán los plátanos de sombra por alternativas más adecuadas desde el punto de vista de la seguridad y la salubridad. También se prevé la plantación alterna de naranjos amargos, manteniendo el carácter ambiental y el aroma tan característico de la ciudad y del recinto. Asimismo, los nuevos postes de madera del alumbrado se revestirán con guirnaldas de ciprés natural, como el resto del Real. En el parque de caravanas se incorporarán ejemplares de gran porte, estratégicamente distribuidos para la generación de sombra.

El saneamiento y abastecimiento se garantizará con colectores, pozos de registro y arquetas similares a lo ya existente, aunque también se ejecutarán elementos nuevos para dar servicio a las casetas, atracciones o caravanas. La red de abastecimiento de agua potable se ampliará para cubrir las nuevas demandas. Se instalarán nuevos centros de transformación.

Todas estas nuevas instalaciones se completarán con la pavimentación del viario mediante adoquín de Gerena. Los itinerarios peatonales se resolverán con acabado de albero compactado y bordillos, y en la zona de atracciones la pavimentación será mediante aglomerado asfáltico, igual que en la zona de aparcamientos de tracciones y vehículos de industriales feriantes. El albero también se empleará en el parque de caravanas-viviendas de industriales feriantes, y en la zona de cuadras y aparcamiento de vehículos tipo van.