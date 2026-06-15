Nuevo concesionario de SEAT y CUPRA en Sevilla: Terry Automoción refuerza su expansión en Andalucía

El Grupo Terry Automoción ha inaugurado un nuevo concesionario en Sevilla en la avenida Fernández Murube, 34, en la Ciudad del Motor de Sevilla, para comercializar los vehículos de SEAT y CUPRA. El acto reunió a representantes de ambas marcas, clientes, colaboradores, autoridades y profesionales del grupo, en una jornada que supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Terry Automoción en Andalucía.

Esto refuerza la presencia de Grupo Terry Automoción en la capital hispalense y consolida su apuesta por dos marcas de referencia en el mercado español. La compañía, además, amplía así una relación con SEAT que comenzó hace más de una década en Jerez, continuó en Cádiz y se consolida ahora en Sevilla, tras entrar en Dos Hermanas, con la puesta en marcha de este concesionario en un enclave estratégico para el sector como la Ciudad del Motor.

Las nuevas instalaciones han sido concebidas como un espacio moderno, funcional y orientado a la experiencia del cliente. El concesionario permitirá mostrar la actual gama de SEAT y CUPRA, así como las novedades que ambas marcas irán incorporando en los próximos años, en un entorno preparado para responder a las nuevas necesidades de movilidad de los usuarios.

Durante el acto, Eduardo Pérez-Serrera, presidente y consejero delegado de Grupo Terry Automoción, destacó que esta inauguración representa “mucho más que la apertura de un nuevo concesionario”, al suponer “un paso importante en una relación de confianza, lealtad y trabajo compartido” con SEAT. Pérez-Serrera subrayó además que las instalaciones reflejan la vocación del grupo de seguir creciendo “preparado para la nueva movilidad”, pero fiel a una forma de trabajar basada en “escuchar, atender y acompañar al cliente en todo momento”.

El director general de SEAT y CUPRA en España, Mikel Palomera, también puso de relieve la importancia de contar dentro de su red comercial con empresas de la garantía, trayectoria y solvencia de Terry Automoción. En su intervención, Palomera destacó el valor que aportan concesionarios con una fuerte implantación territorial, capacidad de gestión y compromiso con el cliente, especialmente en un mercado estratégico como Sevilla.

La inauguración de Automoción Terry en la Ciudad del Motor se enmarca en el proceso de expansión y diversificación de Grupo Terry Automoción, que ha reforzado en los últimos años su presencia en Sevilla, Cádiz y Málaga.