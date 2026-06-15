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Sevilla

La nueva pasarela Princesa Leonor junto a Altadis recibe luz verde para el inicio de las obras en Los Remedios

La Gerencia de Urbanismo concede licencia de obra este martes para la ejecución de los trabajos sobre el río Guadalquivir que permitan instalar esta pasarela entre el paseo de las Delicias y el macroproyecto VERA Sevilla

Imagen virtual de la pasarela de Altadis.

Imagen virtual de la pasarela de Altadis. / El Correo

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Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

La pasarela de Altadis, que se construirá entre los puentes de San Telmo y Los Remedios y recibirá como nombre el de 'Princesa Leonor', ya puede comenzar sus obras. La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de este martes, dará licencia de obra para el inicio de los trabajos de esta parte fundamental del macroproyecto VERA Sevilla. Se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que se están llevando a cabo en Sevilla en los últimos años y que ocupa los terrenos de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

El alcalde, José Luis Sanz, ha confirmado este lunes en Encuentro SER, organizado por Radio Sevilla en la Fundación Cajasol, que este martes "se da licencia de obra para que empiecen las obras de la pasarela".

La infraestructura, ya aprobada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, servirá para conectar el paseo de las Delicias con la antigua planta de Altadis, donde se desarrolla el gran proyecto urbanístico de la empresa KKH. El diseño contempla un pórtico de 100 metros de luz sin pilares en el agua, respetando así la navegación en la dársena y el entorno protegido del Palacio de San Telmo.

Esta pasarela empezó a construirse en abril de 2025 e implicará un coste de 7 millones de euros. La ha diseñado el ingeniero de caminos español José Romo, junto con la participación del arquitecto japonés Kengo Kuma quien también ha estado implicado en otras fases de esta misma transformación urbanística. Estará lista en los últimos meses de 2026, y ya cuenta desde este martes con la licencia de obra para su instalación sobre el Guadalquivir.

Además, el proyecto establece que la pasarela deberá contar con un gálibo de navegación igual o superior al del puente de San Telmo y cuidar especialmente las vistas tradicionales de la zona. La cimentación se realizará dentro de la Zona de Servidumbre Arqueológica del Guadalquivir, por lo que se exigirá un control arqueológico durante las obras.

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Por otro lado, el alcalde también ha confirmado que Sevilla contará con una segunda pasarela sobre el río. "Seguimos teniendo en proyecto la que conecta la calle Narciso Bonaplata, Jardines del Guadalquivir y el Canal de los Descubrimientos. Dará más permeabilidad, y la parte norte del Casco Antiguo podrá acceder a una zona verde como esa", ha explicado.

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