Arranca la inversión para hacer realidad la subestación que dotará a Pilatus de suministro eléctrico en Carmona

Uno de los principales inconvenientes que la empresa suiza de jets privados Pilatus se encontró a la hora de asentarse en Carmona estaba relacionado con la falta de energía. Ahora, se ha dado un paso más para que este inconveniente quede solucionado y la compañía aeronáutica pueda mudarse a los suelos que le fueron adjudicados en una subasta pública celebrada por la Junta de Andalucía, junto al Ayuntamiento de Carmona, hace ahora un año. La firma fue la única en pujar por estos terrenos de uso industrial ubicados en el Parque Logístico de Carmona, esto es, los que estaban dispuestos desde un inicio para su implantación.

De hecho, fue Endesa la que dio con la solución gracias a que se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegida. Mientras tanto, Pilatus opera en Alcalá de Guadaíra, donde ya fabrica componentes, como aeroestructuras y cableados, para su modelo PC-24 y también incorpora los del PC-12.

Nuevo paso para la implantación de Pilatus en Carmona

Este lunes, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha anunciado el inicio del proyecto para la subestación eléctrica del Parque Logístico de Carmona. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a dicha Consejería, ha suscrito el contrato con la empresa Ispalvia SL, que se encargará de construir este centro de transformación que proporcionará suministro eléctrico a la segunda fase de este enclave empresarial, a la que ya está comprometida la llegada de firmas como la multinacional suiza Pilatus, según ha informado la cartera que dirige, en funciones, Rocío Díaz.

La inversión global para esta subestación eléctrica asciende a más de 5,7 millones de euros, financiados íntegramente por la Junta de Andalucía. El contrato adjudicado a Ispalvia SL es de por 5.612.823 euros y abarca la redacción del proyecto y la ejecución de la infraestructura del centro de transformación con un plazo estimado de 20 meses. Por otro lado, la empresa Iplam Gestión Integral SL. ha sido la adjudicataria de los servicios de asistencia técnica, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras, por un importe de 135.211 euros.

Las obras, en el segundo semestre del año

Díaz ha puesto en valor “este proyecto del Gobierno andaluz que impulsará el desarrollo del tejido empresarial de Carmona, dinamizará la economía de la comarca sevillana y generará nuevos puestos de trabajo”. Rocío Díaz ha subrayado que “nos encontramos, una vez más, ante un proyecto que estuvo estancado durante años y que ha sido rescatado por el actual Gobierno andaluz. El desarrollo del Parque Logístico de Carmona consolidará a la provincia sevillana como un referente aeroespacial en Europa. Este enclave cuenta ya con una importante inversión en ingeniería y mecánica de la multinacional suiza Pilatus, lo que impulsará de forma indudable el crecimiento económico y empresarial de Sevilla".

Los trabajos iniciados se centran ahora en la redacción del proyecto, con idea de que a lo largo del segundo semestre del año se puedan iniciar las obras. Estos trabajos abarcan el refuerzo, la adaptación y la reforma para la conexión de la subestación a la red de distribución existente, así como las extensiones de red que se precisen para ello. La subestación eléctrica estará equipada de instalaciones de protección coordinadas y sincronizadas que garantizarán su inmediata puesta en servicio y conexión a la red con una potencia de 20.449 kilovatios.