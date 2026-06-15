El PSOE exige soluciones para la residencia universitaria Flora Tristán del Polígono Sur ante la amenaza de cierre

La amenaza de cierre que se sobrevuela la residencia universitaria Flora Tristán debido al deterioro del edificio y a la falta de recursos económicos de la Universidad Pablo de Olavide para acometer la rehabilitación ha provocado una airada reacción de la oposición municipal. El portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, ha pedido la intervención del Ayuntamiento para garantizar la continuidad del proyecto social y la protección del alumnado. También el portavoz de IU, Ismael Sánchez, ha visitado las instalaciones para apoyar las movilizaciones de estudiantes y trabajadores.

“La seguridad debe estar por encima de cualquier otra consideración. La residencia tiene que cerrar durante el tiempo imprescindible para ejecutar las obras con todas las garantías”, ha afirmado Antonio Muñoz. El portavoz socialista ha valorado la solución planteada por la Universidad Pablo de Olavide para atender a su alumnado mediante un sistema de becas que permita ofrecer alternativas residenciales durante el periodo de cierre.

En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento debe mantener una interlocución permanente con la UPO, colaborar en la búsqueda de recursos y participar en una respuesta institucional coordinada. Muñoz ha denunciado además que el Gobierno municipal no haya renovado el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Universidad Pablo de Olavide para reforzar el proyecto social de Flora Tristán y su vinculación con el Polígono Sur.

“El Ayuntamiento no puede considerar este asunto como algo ajeno. Estamos hablando de estudiantes que viven en Sevilla y de un proyecto estrechamente vinculado al barrio y a sus entidades sociales”, ha subrayado. Muñoz ha recordado que Flora Tristán no es únicamente una residencia universitaria, sino un proyecto pionero de intervención comunitaria que conecta la universidad pública con el Polígono Sur. Por ello, ha advertido de que el cierre no puede suponer el debilitamiento ni la desaparición del modelo social sobre el que se construyó la residencia.

“Las reformas deben servir para garantizar el futuro de la Flora Tristán, no para poner fin a su filosofía. Hay que proteger al alumnado y preservar el proyecto para que recupere plenamente su actividad cuando las instalaciones vuelvan a ser seguras”, ha asegurado.

El Grupo Municipal Socialista considera necesario que las instituciones implicadas informen con transparencia sobre el alcance de las deficiencias, el calendario de las obras, su financiación y las condiciones de reapertura. Muñoz ha pedido al alcalde que convoque una reunión de trabajo con la Universidad Pablo de Olavide, el resto de universidades afectadas y las áreas municipales competentes para definir una respuesta conjunta. “Cerrar para reformar es una decisión necesaria. Proteger a los estudiantes y preservar Flora Tristán como proyecto social debe ser un compromiso de ciudad”, ha concluido.

Cierre por problemas en el edificio

En concreto, la Universidad Pablo de Olavide habla de 39 incidencias detectadas en el edificio tras un informe externo realizado en agosto del pasado año de carácter "graves o críticas y requieren atención prioritaria". Así, desgrana que estas "no son puntuales". Con ello, subrayan la necesidad de "acometer actuaciones de renovación, adecuación y modernización que permitan garantizar plenamente la funcionalidad de las instalaciones".

La UPO apunta a "la situación de profunda inestabilidad financiera" que atraviesa como impedimento para "acometer las obras de acondicionamiento del edificio de manera integral e inmediata". Así, explica que trabajará con las instituciones "con fuerte compromiso social" para que se instalen allí y aporten "recursos que permitan soluciones inmediatas". Para asegurar el futuro del proyecto.