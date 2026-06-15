Rescatado un barranquista con múltiples fracturas en la Sierra Norte de Sevilla y es derivado al Virgen del Rocío

Un deportista ha sido rescatado tras sufrir un accidente de gravedad en el entorno del sendero del Arroyo de la Mojonera, en el tramo comprendido entre Castilblanco de los Arroyos y Almadén de la Plata, en una intervención coordinada por la Guardia Civil con la colaboración de bomberos y servicios sanitarios. En el dispositivo de localización y posterior rescate destacó la rápida respuesta de las patrullas de la Compañía de La Rinconada en colaboración con las unidades de rescate.

Rescate en el Arroyo de la Mojonera

Tras tener conocimiento de la incidencia, varias patrullas de seguridad ciudadana acudieron de inmediato a la zona con el objetivo de localizar al accidentado y guiar de forma eficaz al resto de los servicios de emergencias por el terreno.

A la llegada de bomberos, un equipo de rescate, logró localizar en primera instancia al barranquista, quien presentaba una fractura en su pierna derecha y múltiples lesiones a consecuencia de la caída. Al comprobar que se encontraba en un área escarpada y de muy difícil acceso, se determinó que la evacuación por tierra era inviable, haciendo imprescindible el apoyo de medios aéreos.

Intervención del GREIM de la Guardia Civil

Es por ello que se activó a los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en Ubrique (Cádiz). Los guardias civiles, a bordo de un helicóptero del Cuerpo, se desplazaron al lugar a la mayor brevedad.

Una vez en la vertical del accidente los componentes del GREIM, descienden a un especialista en un ciclo de grúa, y posteriormente a un segundo con la camilla de rescate. Una vez introducido al accidentado en la citada camilla se realiza la evacuación del herido junto con un especialista.

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El herido fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla debido a las múltiples fracturas que presentaba.