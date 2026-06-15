Sevilla inaugura el Paseo de los Poetas con un homenaje a Ignacio Sánchez Mejías y recuperará en diciembre la casa de Luis Cernuda

Hace casi cien años, la ciudad de Sevilla se convirtió durante unos días en el epicentro de la poesía española. Entre los muros del Ateneo se encontraron muchos nombres que después serían universales. Coincidieron en un homenaje a Góngora, que acabaría marcando una época. A las puertas del centenario de la Generación del 27, la capital andaluza vuelve a situarse en el centro de una historia que comenzó, precisamente, en sus calles.

Este lunes ha sido inaugurado el primero de los azulejos que constituirán lo que será el Paseo de los Poetas, una iniciativa que se integra dentro del programa de actividades diseñado por el Consistorio para conmemorar el centenario de una de las generaciones más brillantes de toda la cultura española contemporánea. El acto ha tenido lugar en el cruce de la calle Granada con Tetuán, frente a la Plaza Nueva. Allí se localiza el primero de estos azulejos que, ya colocado, ha sido destapado e inaugurado por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz: "Se trata de un proyecto con una fuerte carga simbólica y vocación ciudadana, está ubicado en un enclave histórico como resulta la calle Tetuán, donde tuvo su sede el Ateneo de Sevilla y donde se gestaron muchos de los encuentros y afinidades que dieron forma a la Generación del 27”.

Placa conmemorativa de Ignacio sánchez Mejías en la Calle Tetuán. / EMMA ROCHA

El primer edil ha dado las gracias, en primer lugar, al presidente del Ateneo de Sevilla, al presidente de la Real Academia de Bellas Artes, tenientes de alcalde del Ayuntamiento, patrocinadores de la iniciativa y familia presente de Ignacio Sánchez Mejías. "Hoy comenzamos una iniciativa encuadrada ya dentro de la conmemoración del 27, el año que viene Sevilla celebra a una generación única e irrepetible" "En una de las iniciativas que hemos planteado para esa conmemoración reside convertir esta calle en la de los poetas, que sea la calle de Tetuán la que nos recuerde diariamente a toda esa cantidad de genios que nos dio esa generación" aseguraba Sanz.

El primero de estos azulejos hoy presentado homenajea a Ignacio Sánchez Mejías, "quien convocó aquel primer homenaje a Luis de Góngora reuniendo a esa generación de figuras únicas e irrepetibles en su cortijo de Pino Montano" "Cuestionar el papel que jugó la figura de Ignacio Sánchez Mejías y que sólo fue un torero es simplemente una catetada" "Fue autor, dramaturgo, poeta y también, por supuesto, una gran figura de nuestra fiesta nacional".

¿Qué placas aparecerán por la ciudad próximamente?

José Luis Sanz ha revelado cómo se van a ir viendo aparecer placas similares con nombres de otros integrantes de esta generación del 27, que están además patrocinadas por la empresa constructora Sando. Este itinerario no pretende ser únicamente un homenaje estático, sino una forma de acercar la literatura a la vida cotidiana, insertando la historia intelectual de Sevilla y de España en el pulso diario de la ciudad.

Cada placa será un punto de evocación y una invitación a recordar versos, ideas y nombres que ampliaron los límites de las letras y dialogaron con las demás artes de su tiempo. El Paseo de los Poetas se concibe, además, como un proyecto con clara vocación participativa. El Ayuntamiento promoverá la implicación activa de la sociedad civil sevillana, invitando a entidades, colectivos y particulares a patrocinar las placas dedicadas al resto de los miembros del 27, reforzando así el vínculo entre ciudadanía y patrimonio cultural.

El alcalde de Sevilla José Luis Sanz junto a la Familia Sánchez Mejías tras desvelar la placa / EMMA ROCHA

En cuanto a cuáles serán los nombres de las siguientes placas, Luis Cernuda patrocinará la Facultad de Derecho, Pedro Salinas la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el Patio de Banderas, Jorge Guillén será asignado al Colegio de Procuradores en la Avenida de Málaga, Gerardo Diego para Miguel Villegas, Federico García Lorca para el abogado sevillano Joaquín Moeckel Gil, miembro de honor de la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, Juan Ramón Jiménez para Joaquín Mañes, Dámaso Alonso para Casa Román en la Plaza de los Venerables, Fernando Villalón destinado a 'La Peña de los 40', Rafael Laffón para el Círculo Mercantil, Rafael Alberti con Jesús Becerra, Adriano del Valle en la Hermandad El Valle, Vicente Aleixandre para el Colegio de Abogados en la calle Chapineros, Rafael de León para Reyes de León, Joaquín Romero Murube para la Hermandad Sacramental de la Soledad de San Lorenzo, Alejandro Collantes de Terán destinado a la Hermandad de las Penas y, por último, Juan Sierra con la Hermandad del Calvario, entre otros.

El alcalde de la ciudad ha afirmado cómo desde el Ayuntamiento de Sevilla junto con la Gerencia de Urbanismo, el deseo es convertir la normalmente concurrida calle Tetuán en "la ruta de los poetas" y que cada vez que pasemos por ella recordemos a esa gran cantidad de figuras "únicas e irrepetibles" que se reunieron en el Ateneo de Sevilla, concretamente en el ya famoso e histórico Cortijo de Pino montano, gracias a la primera figura homenajeada en el día de hoy, Ignacio Sánchez Mejías.

La Casa Cernuda será una realidad

José Luis Sanz también ha hecho referencia a la Casa Cernuda abrirá sus puertas el próximo 16 de diciembre con una inauguración de la misma y un anuncio con una serie de actividades y promociones que se llevarán a cabo dentro del enclave, siendo a partir de su apertura uno de los espacios fundamentales en esta conmemoración de la Generación del 27. Concluía su intervención con el deseo de que todos los sevillanos y sevillanas disfruten de los homenajes y recuerden cada día que de su ciudad salió una de las mejores generaciones de nuestro panorama literario español.

Esta iniciativa forma parte del amplio programa de actos conmemorativos del centenario que el Ayuntamiento de Sevilla desplegará a lo largo del próximo año, y que incluirá exposiciones, rutas literarias, lecturas públicas, encuentros académicos y actividades educativas. En palabras de Sanz, “queremos que el centenario del 27 se viva en la calle, en los barrios, en los centros educativos y culturales, y que Sevilla vuelva a situarse como referente cultural y literario de primer nivel”.

Con este proyecto, Sevilla no solo rinde homenaje a una generación irrepetible, sino que reafirma su condición de ciudad literaria, convencida de que la cultura no se conserva únicamente en los libros o en los archivos, sino también en el espacio público, allí donde la memoria se cruza con el paso diario de quienes la habitan.