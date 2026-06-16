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El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva conexión con Menorca con frecuencia semanal: habrá vuelos los martes y sábados

Vueling ha realizado por primera vez esta ruta en la mañana de este martes 16 de junio

Avión de Vueling con la marca Andalucía.

Avión de Vueling con la marca Andalucía. / JUNTA DE ANDALUCIA

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

Sevilla ha estrenado este martes una nueva ruta con Menorca de la aerolínea Vueling. El vuelo VY2430 ha llegado al aeropuerto insular antes de las 9 de la mañana, dando el pistoletazo de salida a esta nueva conexión que operará los martes y los sábados durante la temporada de verano.

La aerolínea del grupo IAG suma así una nueva ruta a las que ya tenía desde el aeródromo hispalense. Recientemente se han estrenado las conexiones con Niza y Londres-Heathrow, que se sumaban a las existentes con Gran Canaria, Tenerife Norte, Lanzarote y Fuerteventura; Mallorca e Ibiza; Barcelona; Bilbao; Santiago de Compostela; y Valencia en España y con Esauira, Londres-Gatwick y París-Orly. A nivel internacional conecta con Esauira, Londres-Gatwick y París-Orly.

Los vuelos de Sevilla-Menorca saldrán los martes a las 7.15 horas y los sábados a las 13.25 horas. Los viajes de regreso serán el martes a las 9.35 horas y el sábado a las 15.145 horas.

Vuelos a partir de 13 euros para viajar desde Sevilla

Vueling ha anunciado igualmente la celebración del Yellow Day, el día más feliz del año. Desde hoy y hasta el próximo 21 de junio, habrá promociones para viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026 desde Sevilla a Esauira, Santiago de Compostela, Lanzarote, Palma de Mallorca o Fuerteventura.

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Concretamente, en los vuelos nacionales habrá promociones para viajar a Palma de Mallorca, Lanzaronte, Fuerteventura o Valencia desde 15 euros por trayecto. En el caso de Esauira, Santiago de Composteral, Bilbao o Barcelona, el descuento permitirá viajar a partir de 13 euros. También se incluyen otros vuelos internacionales como Londres o Niza desde 17 euros.

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