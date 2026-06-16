El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva conexión con Menorca con frecuencia semanal: habrá vuelos los martes y sábados

Sevilla ha estrenado este martes una nueva ruta con Menorca de la aerolínea Vueling. El vuelo VY2430 ha llegado al aeropuerto insular antes de las 9 de la mañana, dando el pistoletazo de salida a esta nueva conexión que operará los martes y los sábados durante la temporada de verano.

La aerolínea del grupo IAG suma así una nueva ruta a las que ya tenía desde el aeródromo hispalense. Recientemente se han estrenado las conexiones con Niza y Londres-Heathrow, que se sumaban a las existentes con Gran Canaria, Tenerife Norte, Lanzarote y Fuerteventura; Mallorca e Ibiza; Barcelona; Bilbao; Santiago de Compostela; y Valencia en España y con Esauira, Londres-Gatwick y París-Orly. A nivel internacional conecta con Esauira, Londres-Gatwick y París-Orly.

Los vuelos de Sevilla-Menorca saldrán los martes a las 7.15 horas y los sábados a las 13.25 horas. Los viajes de regreso serán el martes a las 9.35 horas y el sábado a las 15.145 horas.

Vuelos a partir de 13 euros para viajar desde Sevilla

Vueling ha anunciado igualmente la celebración del Yellow Day, el día más feliz del año. Desde hoy y hasta el próximo 21 de junio, habrá promociones para viajar entre el 1 de septiembre y el 20 de diciembre de 2026 desde Sevilla a Esauira, Santiago de Compostela, Lanzarote, Palma de Mallorca o Fuerteventura.

Concretamente, en los vuelos nacionales habrá promociones para viajar a Palma de Mallorca, Lanzaronte, Fuerteventura o Valencia desde 15 euros por trayecto. En el caso de Esauira, Santiago de Composteral, Bilbao o Barcelona, el descuento permitirá viajar a partir de 13 euros. También se incluyen otros vuelos internacionales como Londres o Niza desde 17 euros.