Alanís, Cazalla o Almadén: la ruta de 10 pueblos de Sevilla que promete unas vacaciones baratas junto a la naturaleza

Todo el mundo conoce Sevilla capital, su Giralda, el Real Alcázar, la Catedral o el barrio de Triana, pero la provincia es mucho más que eso. Son sus paisajes, sus parajes naturales, sus pueblos, culturas y tradiciones. Y para mostrar esa Sevilla que no todos conocen, la Diputación ha puesto en marcha una campaña de promoción turística para mostrar uno de sus mayores tesoros ocultos, Sierra Morena.

Bajo el lema 'Sierra Morena de Sevilla. De otra manera', la administración provincia ha puesto en marcha esta iniciativa que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y que está dirigida prioritariamente al público sevillano y andaluz.

Turismo sostenible, naturaleza y escapadas rurales en Sevilla

Una campaña que busca reforzar el posicionamiento de la Sierra Morena de Sevilla como modelo turístico sostenible, vinculado a la naturaleza y al medio rural, y en el que se invita a los visitantes a disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad, la gastronomía, el patrimonio local y el contacto con las comunidades rurales de la zona.

Camino del Batrocal, El Real de la Jara / Senderismo Sevilla

Una forma de viajar que, tal y como ha asegurado la Diputación, es "más pausada, sostenible y conectada con el territorio", además de permitir recorrer parajes de ensueño a precios más bajos que en otros rincones hispalenses más masificados.

Senderos, dehesas y cielos estrellados en la Sierra Morena sevillana

"El territorio de la Sierra Morena sevillana constituye uno de los principales destinos de naturaleza de la provincia, con una amplia red de senderos y rutas para la práctica del senderismo, el cicloturismo y otras actividades al aire libre", ha señalado la administración provincial sobre este destino.

De ese modo, los visitantes que acudan a este entorno podrán disfrutar de la belleza de sus dehesas, bosques mediterráneos, cascadas y miradores, además de multitud de espacios perfectos para la observación astronómica gracias a la escasa contaminación lumínica que presentan.

Diez pueblos para descubrir la Sevilla más desconocida

Y para encumbrar este de turismo de patrimonio natural, biodiversidad y experiencia rural, la Diputación ha puesto el punto de mira en los diez municipios que integran la comarca, y que se presentan como los lugares perfectos para aunar gastronomía, patrimonio, paisajes y precios bajos.

Así, esta ruta por la Sevilla más desconocida engloba los pueblos de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, Guadalcanal y Las Navas de la Concepción.

Los municipios incluidos en la ruta por Sierra Morena

En este mapa por la riqueza más salvaje e inexplorada de la provincia destacan también localidades como La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.

Así, la provincia busca dinamizar estos enclaves a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra Morena de Sevilla, que cuenta con una inversión cercana a los tres millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU y está gestionado por la Diputación, a través de Prodetur.

Playa fluvial de San Nicolás del Puerto, una de las opciones sin salir de la provincia. / J.Á.F.

Una medida que lucha por modernizar, diversificar y mejorar la competitividad turística de los diez municipios que integran la comarca y que esperan enamorar a los visitantes con su historia, parajes, biodiversidad y encanto único aún por explorar.