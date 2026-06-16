MERCADILLO
Comida, ropa y complementos a apenas unos euros: así es el mercadillo del Aljarafe sevillano que se celebra cada sábado con 125 puestos 'low cost'
En este rastro, considerado uno de los más grandes de la zona, se puede encontrar desde calzado y menaje del hogar hasta pequeños electrodomésticos
La provincia de Sevilla cuenta con un amplio número de mercadillos en sus pueblos en los que disfrutar de productos únicos a bajos precios. Es lo que ocurre con el mercadillo de Sanlúcar la Mayor, que ofrece a sus visitantes artículos de todas las especialidades y gustos por apenas unos euros.
Este mercadillo situado en el recinto ferial de esta localidad del Aljarafe sevillano está formado por 125 puestos en los que se pueden adquirir desde prendas de moda y alimentos hasta artículos del hogar.
Moda, alimentación y artículos del hogar a precios bajos
De ese modo, vecinos y visitantes acuden cada sábado a este rastro considerado uno de los más grandes de la zona en busca de sus ofertas, que permiten conseguir ropa tanto nueva como de segunda mano, calzado, complementos y ropa de cama a tan solo unos euros.
Además, en sus puestos también se pueden encontrar frutas y verduras, frutos secos y demás alimentación, así como menaje del hogar, juegos, productos de bazar y pequeños electrodomésticos.
Cuándo y dónde visitar el mercadillo de Sanlúcar la Mayor
Así, este entorno sevillano se ha convertido en uno de los favoritos de los vecinos de la zona para encontrar los mayores 'chollos' sin salir del territorio.
Un mercadillo que se celebra todos los sábados, a excepción de los festivos, en el recinto ferial situado en la avenida Príncipe de España en horario de 9.00 a 14.00 horas.
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