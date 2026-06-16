Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obrasLa ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgoEl nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La CartujaJuanma Moreno arremete contra la izquierda por descartar una abstenciónLa Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027Quién es Arouna Sangante: así juega el nuevo central del Sevilla fichado gratis del Le HavreEl Puente de San Telmo se resiste a tener toldosDimite la número dos de la candidatura de José Luis SanzLa Federación de Peñas convoca a los sevillistas: "Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo"Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el GobiernoEstos son los carteles de las novilladas de la Maestranza para julio
instagramlinkedin

Crece la polémica por los toldos de la Avenida de la Constitución: Antonio Muñoz denuncia "un año de propaganda y cero gestión" de José Luis Sanz

El PSOE critica que haya tenido que responder la Consejería de Cultura para aclarar que no se entregó el proyecto hasta el 1 de junio

Toldos en la Avenida de la Constitución en 2025

Toldos en la Avenida de la Constitución en 2025 / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

SEVILLA

La contundente respuesta de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por el retraso de la instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución ha abierto un nuevo capítulo en una polémica que arrancó el pasado verano cuando el gobierno municipal implantó un modelo de sombra que el propio regidor califica ahora como un "mamarracho". La responsable de la Comisión de Patrimonio ha advertido que el Ayuntamiento no registró el proyecto del nuevo diseño hasta el 1 de junio por lo que justificó que haya sido imposible tener concluido el análisis en apenas diez días.

Ante este enfrentamiento entre el alcalde y la consejera, ambos del PP, el portavoz socialista Antonio Muñoz ha advertido que se ha puesto en evidencia que ha pasado "un año de propaganda y nula gestión por parte del gobierno municipal". "Lo que ha hecho hoy la consejera es desmontar el relato que Sanz ha intentado construir durante todo este tiempo. El alcalde ha tenido un año entero para preparar una solución y ahora descubrimos que el proyecto llegó hace apenas dos semanas. Es la prueba más evidente de que detrás de tanta propaganda no había ningún trabajo hecho", ha afirmado.

El dirigente socialista ha recordado que el propio alcalde aseguró que este verano habría una alternativa al sistema que provocó el pasado año una enorme polémica en toda España por llegar tarde y ofrecer sombra prácticamente solo al tranvía. "Durante meses ha vendido distintas ideas, ha generado expectativas y ha intentado trasladar que el problema estaba encauzado. Sin embargo, la realidad es que su propio partido acaba de confirmar que el Ayuntamiento ha vuelto a llegar tarde", ha señalado.

Una "enmienda" a las políticas de José Luis Sanz

Para Muñoz, la intervención pública de Patricia del Pozo supone una auténtica enmienda a la gestión de Sanz. "No ha sido la oposición quien ha denunciado la falta de planificación. Ha sido una consejera del PP la que ha recordado que el proyecto no se presentó en febrero ni en marzo, sino a principios de junio. Es una desautorización en toda regla".

Noticias relacionadas y más

El portavoz socialista incidió además en que a mediados de junio sigue sin haber plazos ni un diseño para la instalación de los toldos por lo que la ciudad afronta "sin certezas" otro verano sin una infraestructura "que debería haberse planificado con meses de antelación".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guía para ir a los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla: accesos, líneas de TUSSAM y cómo aparcar en La Cartuja
  2. Qué canciones cantará Manuel Carrasco en Sevilla: posible repertorio para La Cartuja 2026
  3. Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
  4. Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
  5. La gasolinera de Luis Montoto se transformará un edificio de seis plantas que podrá albergar oficinas, comercios o un hotel
  6. La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable
  7. Luto en el colegio Altair de Sevilla por la muerte del profesor José María Carazo en un accidente de tráfico
  8. La ampliación de la Feria de Sevilla que sale a consulta pública: las 27 casetas que se trasladarán, 220 módulos nuevos y adoquín de Gerena

Crece la polémica por los toldos de la Avenida de la Constitución: Antonio Muñoz denuncia "un año de propaganda y cero gestión" de José Luis Sanz

Crece la polémica por los toldos de la Avenida de la Constitución: Antonio Muñoz denuncia "un año de propaganda y cero gestión" de José Luis Sanz

Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras

Juan Luis Guerra se rinde a Sevilla: "Hemos caminado tus calles y ahora toca la Plaza de España"

El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva conexión con Menorca con frecuencia semanal: habrá vuelos los martes y sábados

El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva conexión con Menorca con frecuencia semanal: habrá vuelos los martes y sábados

Las nuevas vidas de Paula, Vicente y Julio: de volver a casa de sus padres a estrenar una VPO por 420 euros al mes en Sevilla

Las nuevas vidas de Paula, Vicente y Julio: de volver a casa de sus padres a estrenar una VPO por 420 euros al mes en Sevilla

Polémica por los toldos de la Avenida de la Constitución: la Junta de Andalucía reprocha a José Luis Sanz que no planteara el nuevo diseño hasta el 1 de junio

Polémica por los toldos de la Avenida de la Constitución: la Junta de Andalucía reprocha a José Luis Sanz que no planteara el nuevo diseño hasta el 1 de junio

El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La Cartuja: aceleran las obras para su gran apertura con 400 investigadores en 2027

El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La Cartuja: aceleran las obras para su gran apertura con 400 investigadores en 2027

El futuro Centro Común de Investigación JRC de la Comisión Europea en Sevilla avanza sus obras

Tracking Pixel Contents