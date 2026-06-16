Crece la polémica por los toldos de la Avenida de la Constitución: Antonio Muñoz denuncia "un año de propaganda y cero gestión" de José Luis Sanz

La contundente respuesta de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por el retraso de la instalación de los toldos en la Avenida de la Constitución ha abierto un nuevo capítulo en una polémica que arrancó el pasado verano cuando el gobierno municipal implantó un modelo de sombra que el propio regidor califica ahora como un "mamarracho". La responsable de la Comisión de Patrimonio ha advertido que el Ayuntamiento no registró el proyecto del nuevo diseño hasta el 1 de junio por lo que justificó que haya sido imposible tener concluido el análisis en apenas diez días.

Ante este enfrentamiento entre el alcalde y la consejera, ambos del PP, el portavoz socialista Antonio Muñoz ha advertido que se ha puesto en evidencia que ha pasado "un año de propaganda y nula gestión por parte del gobierno municipal". "Lo que ha hecho hoy la consejera es desmontar el relato que Sanz ha intentado construir durante todo este tiempo. El alcalde ha tenido un año entero para preparar una solución y ahora descubrimos que el proyecto llegó hace apenas dos semanas. Es la prueba más evidente de que detrás de tanta propaganda no había ningún trabajo hecho", ha afirmado.

El dirigente socialista ha recordado que el propio alcalde aseguró que este verano habría una alternativa al sistema que provocó el pasado año una enorme polémica en toda España por llegar tarde y ofrecer sombra prácticamente solo al tranvía. "Durante meses ha vendido distintas ideas, ha generado expectativas y ha intentado trasladar que el problema estaba encauzado. Sin embargo, la realidad es que su propio partido acaba de confirmar que el Ayuntamiento ha vuelto a llegar tarde", ha señalado.

Una "enmienda" a las políticas de José Luis Sanz

Para Muñoz, la intervención pública de Patricia del Pozo supone una auténtica enmienda a la gestión de Sanz. "No ha sido la oposición quien ha denunciado la falta de planificación. Ha sido una consejera del PP la que ha recordado que el proyecto no se presentó en febrero ni en marzo, sino a principios de junio. Es una desautorización en toda regla".

El portavoz socialista incidió además en que a mediados de junio sigue sin haber plazos ni un diseño para la instalación de los toldos por lo que la ciudad afronta "sin certezas" otro verano sin una infraestructura "que debería haberse planificado con meses de antelación".