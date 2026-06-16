Sucesos
Detenido en La Rinconada por robar coches abiertos, llevarse un vehículo y estafar con tarjetas bancarias
La Guardia Civil detuvo al individuo tras una persecución y le imputa varios delitos contra el patrimonio, incluyendo el robo y uso de tarjetas bancarias
La Guardia Civil ha detenido en La Rinconada a una persona acusada de protagonizar una sucesión de robos y hurtos en vehículos estacionados en la vía pública, como presunta autora de varios delitos contra el patrimonio.
El 'modus operandi' del ahora arrestado consistía en transitar por la vía pública y acercarse a los vehículos estacionados para comprobar "de una manera muy sutil" las manetas de las puertas, y en el caso de que algún turismo estuviera abierto, "acceder rápidamente a ellos y sustraer cualquier tipo de objeto que fuese susceptible de ser posteriormente vendido a terceras personas", explica en un comunicado.
El detenido llegó a robar un vehículo tras encontrar en su interior una copia de las llaves, circulando a una alta velocidad por el casco urbano, hecho que provocó que colisionara con otros dos turismos y con el mobiliario urbano, tras lo que se dio a la fuga.
Estafas con tarjetas bancarias sustraídas
La Guardia Civil localizó al sospechoso en otro intento de robo, y al percatarse de la presencia policial trató de darse a la fuga de nuevo siendo interceptado y detenido en ese preciso instante.
Al detenido se le imputan también varios delitos de estafa por el uso fraudulento realizado con tarjetas bancarias que habían sido sustraídas en el interior de los coches y con las que realizaba pequeños pagos en distintos establecimientos de la localidad.
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