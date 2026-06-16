Detenido en La Rinconada por robar coches abiertos, llevarse un vehículo y estafar con tarjetas bancarias

La Guardia Civil ha detenido en La Rinconada a una persona acusada de protagonizar una sucesión de robos y hurtos en vehículos estacionados en la vía pública, como presunta autora de varios delitos contra el patrimonio.

El 'modus operandi' del ahora arrestado consistía en transitar por la vía pública y acercarse a los vehículos estacionados para comprobar "de una manera muy sutil" las manetas de las puertas, y en el caso de que algún turismo estuviera abierto, "acceder rápidamente a ellos y sustraer cualquier tipo de objeto que fuese susceptible de ser posteriormente vendido a terceras personas", explica en un comunicado.

El detenido llegó a robar un vehículo tras encontrar en su interior una copia de las llaves, circulando a una alta velocidad por el casco urbano, hecho que provocó que colisionara con otros dos turismos y con el mobiliario urbano, tras lo que se dio a la fuga.

Estafas con tarjetas bancarias sustraídas

La Guardia Civil localizó al sospechoso en otro intento de robo, y al percatarse de la presencia policial trató de darse a la fuga de nuevo siendo interceptado y detenido en ese preciso instante.

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Al detenido se le imputan también varios delitos de estafa por el uso fraudulento realizado con tarjetas bancarias que habían sido sustraídas en el interior de los coches y con las que realizaba pequeños pagos en distintos establecimientos de la localidad.