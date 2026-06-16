La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable

Sevilla volverá a contar con el festivo del miércoles de la Feria de Abril y el día de San Fernando seguirá siendo laborable. Esta es la decisión del equipo de José Luis Sanz, a pesar de las presiones de Vox para recuperar la fiesta en la onomástica del patrón de la ciudad, sin embargo, cabe mencionar que el 30 de mayo es domingo el próximo año. La Delegación de Fiestas Mayores llevará al pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves la aprobación de los festivos locales para 2027 con el fin de que se someta a votación entre los grupos políticos.

El acuerdo del Gobierno local recoge declarar festivos locales en 2027 tanto el 27 de mayo, jueves de Corpus Christi, como el 14 de abril, miércoles de la Feria de Abril. Este último es el que genera mayor discrepancia con Vox desde que el Partido Popular se apoya en la extrema derecha para sacar adelante los presupuestos y otros pactos en el Ayuntamiento de Sevilla. Las intenciones del partido pasan por recuperar el 30 de mayo, día de San Fernando, como festivo en la ciudad. Un hecho que ocurría cada año hasta 2017 cuando el equipo del entonces alcalde Juan Espadas incorporó un descanso durante la celebración de la Feria de Abril cambiándolo por la festividad del patrón de la ciudad.

Declarar el día de San Fernando como Fiesta Mayor de Sevilla

Uno de los acuerdos a los que llegaron PP y Vox para sacar adelante los presupuestos de Sevilla de 2025 pasaban por declarar el día de San Fernando como Fiesta Mayor de Sevilla. Esto significó incorporarlo a las competencias de la Delegación de Fiestas Mayores, para lo cual se derivó en un incremento presupuestario que se cifra en 100.000 euros anuales. Igualmente, fue una de las condiciones de Vox para aprobar el cambio de modelo de la Feria que volvió a su formato corto el año pasado.

También, el pacto al que llegaron ambas formaciones en enero de 2025 incorporaba la puesta en marcha de una línea de subvenciones a la que puedan aspirar entidades que trabajen en actividades culturales y de divulgación del rey San Fernando, a fin de facilitar y apoyar el trabajo de estas. En este sentido, el acuerdo incluyó que desde la Delegación de Educación se planificaría la celebración de este día con todos los centros educativos, para lo que se destinarán los recursos económicos necesarios y específicos, como ya se hace con la celebración del Día de la Constitución y el Día de Andalucía.

Rechazo a la "prioridad nacional" en el pleno anterior

En el pleno del mes de mayo, Vox llevó al pleno una propuesta de acuerdo para debatir y aplicar la prioridad nacional en los distintos servicios públicos de la ciudad de Sevilla. Pocos días después de las elecciones andaluzas, la extrema derecha colocó su lema de la campaña electoral en el centro de la política municipal. Sin embargo, el PP no rubricó el acuerdo y quedó en papel mojado. "Hablan de su prioridad nacional en esta propuesta, pero la suya no es la nuestra", respondió hace el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "La Constitución española es nuestra prioridad nacional. Y la vamos a seguir defendiendo frente a algunos grupos de izquierdas y no tan de izquierdas que intentan machacarla", sentenció.

Con esta moción, Vox quería priorizar a las personas nacidas en España en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. Concretamente, la extrema derecha planteó implementar "cuantas medidas sean necesarias, dentro del ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Sevilla", para establecer "la prioridad nacional en el acceso". Otro punto a debatir, relacionado con este, era "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda".

Otro de los frentes abiertos por Vox en Sevilla, que ya planteó como condición para aprobar el Presupuesto de 2026, es una revisión del Padrón Municipal y realizar una mayor vigilancia en los registros. "En aplicación de Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y al amparo de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, se proceda a compartir la información del Padrón Municipal, respecto de los registros de personas extranjeras extracomunitarias cuya identificación se haya formalizado con la presentación del pasaporte de su país de origen, al carecer de permiso de residencia y del correspondiente Número de Identificación de Extranjero, con la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, al objeto de que se proceda al inicio del procedimiento de devolución de extranjeros en situación irregular", desarrollaron en este punto.

El Partido Popular depende de Vox en el Consistorio hispalense ya que gobierna con mayoría simple desde 2023. Para los presupuestos de 2024 no hubo acuerdo y el documento quedó aprobado a través del mecanismo de la cuestión de confianza con el que cuentan las entidades locales para evitar el bloqueo. Sin embargo, sí hubo pacto para las cuentas de 2025 y 2026. A un año de la próxima cita municipal con las urnas, el Gobierno local deberá sacar adelante los últimos presupuestos de la legislatura.