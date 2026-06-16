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Herido el piloto de una avioneta tras chocar contra una torre de alta tensión en Sevilla

El piloto de la aeronave, que realizaba labores de fumigación, ha sido trasladado a un centro hospitalario tras el accidente en Isla Mayor

Imagen del siniestro en Sanlúcar La Mayor

Imagen del siniestro en Sanlúcar La Mayor / Bomberos del Aljarafe

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El piloto de una avioneta ha resultado herido este martes en Isla Mayor después de que la aeronave, que realizaba labores de fumigación, chocara contra una torre de alta tensión y acabara precipitándose al suelo.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que a las 6:58 horas se ha recibido un aviso de que la avioneta se había precipitado cerca de la carretera A-8053.

A la zona se ha derivado un dispositivo formado por Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios y bomberos.

Las dotaciones de los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor y los voluntarios de Pilas, en la provincia de Sevilla, liberaron y estabilizaron al piloto, que ha sido trasladado a un centro hospitalario.

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Los bomberos siguen en la zona controlando el derrame de combustible sobre el pavimento.

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