Juan Luis Guerra se rinde a Sevilla: "Hemos caminado tus calles y ahora toca la Plaza de España"

Juan Luis Guerra ya pasea por las calles de Sevilla. A pesar de que faltan 20 días para su concierto en el Icónica Santalucía Sevilla Fest (está previsto para el próximo 5 de julio), el artista dominicano ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en las redes sociales en la que pasea relajadamente por la capital andaluza. A través de su cuenta de Instagram, ha compartido su fascinación con una llamada a sus fans locales: "Hemos caminado tus calles y ahora toca la Plaza de España".

La llegada adelantada del músico dominicano a Sevilla ha despertado muchísima expectación en la ciudad. La última actuación de Juan Luis Guerra en la capital hispalense data de 2017, cuando, enmarcada en la gira Todo tiene su hora, actuó en FIBES. Ahora, casi una década después, aterriza con la antelación suficiente como para empaparse del ambiente sevillano antes de reencontrarse con su público.

El Guadalquivir desde el puente de Triana o el Hotel Alfonso XII: la ruta de Juan Luis Guerra por Sevilla

Lejos de recluirse en su hotel, Juan Luis Guerra se ha dejado ver por algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad. El artista dominicano ha exprimido (y compartido a través de Instagram) sus primeras horas en Sevilla, con una ruta que incluía el atardecer desde el puente de Triana, donde capturó con la cámara de su móvil las vistas al Guadalquivir, o un tranquilo paseo por Triana.

Además del turismo por alguno de los rincones más reconocibles de la capital andaluza, el rey de la bachata también ha podido saborear algunos de los platos más tradicionales de la ciudad. El propio Juan Luis Guerra ha querido dejar constancia de su paso por el histórico Hotel Alfonso XII, donde ha podido degustar la gastronomía local.

Tras 9 años de espera, Juan Luis Guerra se reencuentra con el público sevillano

Mientras el cantante pasea por las calles de Sevilla, el público ya ha comenzado su cuenta atrás para su concierto. La cita del próximo 5 de julio supone el reencuentro entre Juan Luis Guerra y Sevilla después de casi una década de su última visita. Será ese momento en el que varias generaciones se preparen para bailar temas como La bilirrubina, Ojalá que llueva café en el campo o Bachata Rosa.

Con la maquinaria del Icónica Santalucía Sevilla Fest a pleno rendimiento después de los conciertos de Viva Suecia, Los Delinqüentes o la doble fecha de Aitana, la presencia de Juan Luis Guerra como un turista más en las calles de Sevilla ha servido para encender aún más los ánimos de un público que llevaba nueve años esperando este momento.