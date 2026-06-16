El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La Cartuja: aceleran las obras para su gran apertura con 400 investigadores en 2027

En plena Isla de La Cartuja se está erigiendo uno de los futuros grandes centros de la Unión Europea. Sevilla ha sido la ciudad elegida para la construcción de un epicentro de investigación de la Comisión Europea: el nuevo Centro Común de Investigación (JRC), o Joint Research Centre. Será a finales de 2027 cuando se produzca la apertura, una vez se cumplan los dos años de obras. De momento, como ha podido comprobar El Correo de Andalucía, aceleran los trabajos en el solar de más de 9.900 metros cuadrados donde ya se eleva la rupturista y moderna estructura del edificio, rodeado de vallado, ferralla y maquinaria necesaria para la ejecución de todo el proyecto.

La superficie estuvo ocupada antiguamente por el Pabellón de los Descubrimientos, y ahora será la sede de un gran edificio que ha sido diseñado para que sea una referencia arquitectónica y en materia de autosuficiencia energética. La empresa gallega Constructora San José S.A y la Sociedad Española de Montajes Industriales S.A son las que están realizando las obras desde que hace un año, aprovechando la celebración de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la ONU en la ciudad, se pusiera la primera piedra, aquel 30 de junio.

El estudio de arquitectura danés Bjarke Ingels Group BIG se encargó del diseño, que se está pudiendo llevar a cabo gracias al empeño del Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen, que ha puesto unos 38,48 millones de euros para la construcción de este centro.

Las obras del nuevo Centro Común de Investigación de la Comisión Europea / Marina Casanova

El nuevo JRC de la Comisión Europea en Sevilla será un ejemplo de arquitectura y sostenibilidad

Este centro está llamado a ser un referente del movimiento arquitectónico de la Nueva Bauhaus, y están depositadas en él muchas expectativas como espacio de investigación de especial relevancia en Andalucía y en todo el país. La presidenta de la Comisión Europea destacó el día de la primera piedra que será "el primer edificio de emisiones cero de la Unión Europea" y permitirá cumplir "con nuestro objetivo contra el cambio climático".

La comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, valoró que el proyecto “es un símbolo de los valores europeos”, y Bernard Magenhann, director del centro, que "es el inicio de un nuevo futuro para la Unión Europea en Sevilla". "Será toda una declaración de intenciones que rinda homenaje a nuestra misión europea. Para, la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, "será toda una declaración de intenciones que rinda homenaje a nuestra misión europea". "Este edificio será un hito en el desarrollo de la Sevilla del futuro. Consolida la apuesta de la Comisión Europea por Sevilla", añadió el alcalde. El presidente de la Junta habló de "un símbolo de la confianza de la Unión Europea en Andalucía". Y la ministra de Ciencia, Diana Morant, del "corazón del asesoramiento científico de la Comisión Europea".

Realmente el JRC ya lleva en Sevilla desde hace décadas, en un edificio cercano al solar donde se están haciendo estas obras. Se instaló en Sevilla en 1994, hace ya 30 años, y en él trabajan unos 400 investigadores que ya acumulan cientos de artículos publicados sobre el desarrollo de Europa en materias de lo más diversas. Pero se espera que con esta renovada y ambiciosa instalación se atraiga mucho más talento científico a la capital andaluza, gracias a la colaboración entre la Comisión Europea, Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía, y Gobierno de España para el JRC se consolide en la ciudad.

Precisamente este martes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado visitando las instalaciones. "Sevilla reforzará su imagen de innovación y sostenibilidad, con un edificio inspirado en la arquitectura de la ciudad y la Nueva Bauhaus Europea, un proyecto que promueve una visión más sostenible, más inclusiva y más bella para mejorar la calidad de vida de las personas”, ha explicado. "Será un referente mundial en sostenibilidad y energía limpia. Este centro, uno de los más modernos del mundo, es un hito para Sevilla, porque refuerza nuestro liderazgo como ciudad de conocimiento, innovación y oportunidades", ha añadido el primer edil popular.

Pérgolas fotovoltaicas y compensación del CO2 generado

El diseño del edificio tendrá como factor diferencial una cúpula compuesta por pérgolas fotovoltaicas, ligeras y cuadradas soportadas por columnas que van cogiendo altura poco a poco para crear un espacio de sombra al aire libre y abierto al público. "¿Por qué no cubrir el edificio con placas solares? Queríamos crear un edificio que invite a entrar y proporcione un ambiente fresco, con elementos de Sevilla y un aspecto del siglo XXI", describió el arquitecto que ideó el centro.

Con esta técnica se permitirá compensar más CO2 de la atmósfera del que se genera, sobrepasando con creces las necesidades propias de funcionamiento. Además, en su interior, tendrá una zona de reuniones y espacios sociales en la planta baja, mientras que las oficinas y las unidades de investigación ocuparán las plantas superiores. El diseño prioriza el uso de materiales de origen local, como la piedra caliza, madera o cerámica. "Todas las superficies generarán energía y nos permitirán tener una parte transparente para que los sevillanos puedan ver lo que se hace en el edificio", continuó Bjarke Ingels. Las máquinas continúan trabajando en este espacio para que poco a poco este gran proyecto europeo en Sevilla sea una realidad en un año.