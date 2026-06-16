Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras

La pasarela peatonal Princesa Leonor, entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, será el primer cruce sobre la dársena del río que se realiza en Sevilla "en los últimos 30 años". Este puente ha recibido licencia de obras por parte de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo celebrada este martes, con lo que ya puede arrancar su construcción. Se trata del elemento del macroproyecto de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios -impulsado por KKH Properties- que más se va a retrasar respecto a la fecha fijada en inicio, ya que la previsión era que estuviera listo en diciembre de este mismo año.

Una vez obtenida la licencia de obras, según los datos de Urbanismo, las obras se van a alargar durante 16 meses, lo que supone que estará finalizada, como pronto en octubre de 2027, ya que las actuaciones podrían iniciarse "en breve". Este organismo ha enumerado además algunos de los detalles más vistosos de la nueva pasarela, cuyo diseño ha corrido a cargo del arquitecto Kengo Kuma y de la ingeniería Fhecor. En la actualidad, la infraestructura del puente se está construyendo en Galicia.

Barandillas con luces LED y un graderío en la margen izquierda

Entre dichos detalles, se encuentran no solo los plazos que requerirá la intervención, sino también los elementos y componentes que se emplearán: destaca el uso mixto de acero y hormigón para la estructura, un microaglomerado con color tipo “albero” para el pavimento de toda la superficie, y un sistema de iluminación LED que se integrará en el pasamanos de la barandilla, según ha informado Urbanismo.

Como complemento se han previsto puntos de luz tenue, a modo de balizas, situados entre los montantes de la barandilla que permitirán identificar la geometría en alzado de la obra. Se incluye además la ejecución de un graderío en la margen izquierda (en el lado del casco histórico), con un sistema de escaleras complementando la conexión de la pasarela y el Paseo de las Delicias con el muelle de Nueva York.

También se prevé la instalación de un sistema de cerramiento en el graderío para impedir el acceso del público en unas franjas horarias determinadas. La continuidad del itinerario peatonal accesible entre la pasarela y el Muelle de Nueva York se habrá de continuar realizando a través de las dos rampas existentes actualmente, situadas al norte y al sur de la pasarela junto al muro del Paseo de las Delicias.

5,3 millones de inversión

La concesión de la licencia para construir la nueva infraestructura se produce tras la aprobación del proyecto básico de obras y del posterior de ejecución, y tras la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y la sociedad mercantil Seville Cubic River, donde se recogen la vinculación y compromisos de ambas partes.

En este caso, el aspecto más destacado es que es dicha entidad, promotora del gran complejo urbano en desarrollo bautizado como Vera Sevilla, la que asume la ejecución a su costa de la pasarela peatonal, valorada en 5,3 millones de euros. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, velará por garantizar técnicamente la funcionalidad e integración urbana del nuevo elemento en la ciudad.

Dificultad de la obra: un vano de 100 metros sin apoyos intermedios

"El diseño de esta pasarela responde a exigencias ingenieriles extremas, ya que debe salvar la dársena con un vano de 100 metros sin apoyos intermedios y un canto mínimo en su zona central de tan solo 1,30 m para no condicionar la navegación ni disponer elemento estructural alguno sobre la rasante de la pasarela que pudiese perturbar las vistas de la ciudad desde las orillas", señala Fhecor en su web.

En este sentido, Urbanismo abunda en que la obra de ingeniería tendrá un gálibo de navegación similar o superior al que tiene el puente de San Telmo. "Además de estos condicionantes, se han considerado unos criterios propios, como la idea de aunar en el diseño esencia estructural y apariencia visual; o el empleo estricto de los recursos que aporten soluciones acordes con el reto técnico; o la adecuación del diseño al emplazamiento, valorando la importancia del lugar; y por último la experiencia del usuario, tanto del que cruza la pasarela, como de los observadores", ha detallado.

El resultado, ha añadido, es la concepción de esta pasarela como una estructura integral, es decir, con conexiones monolíticas entre superestructura y subestructura (pilas y estribos), evitando la disposición de apoyos de neopreno y mejorando la durabilidad al no tener que prever reemplazar dichos elementos. "La solución es un puente parcialmente aporticado que permite conseguir una esbeltez importante sobre el canal de navegación sin tener que levantar la rasante de forma significativa sobre los paseos de ribera", ha resumido.