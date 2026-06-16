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Sevilla

Las nuevas vidas de Paula, Vicente y Julio: de volver a casa de sus padres a estrenar una VPO por 420 euros al mes en Sevilla

Las cinco familias seleccionadas para la última promoción de vivienda protegida de Emvisesa, ubicada en la avenida San Juan de la Salle, han recogido las llaves este mismo martes

VÍDEO | Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla

VÍDEO | Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla

Entrega de llaves de viviendas protegidas de alquiler en Sevilla / Europa Press

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

A Paula y Vicente, 22 y 23 años, les ha cambiado la vida. Desde este martes tienen algo impropio de su edad: un alquiler asequible para una pareja joven en Sevilla. Su nuevo piso está en la avenida San Juan de la Salle, justo en la promoción homónima recién entregada por Emvisesa. Una vivienda protegida por la que, como las otras cuatro familias agraciadas restantes, pagarán entre 295 y 420 euros al mes. "Ha sido un regalo del cielo".

"En marzo nos teníamos que ir del piso en el que estábamos porque se nos acababa el contrato", cuenta Paula Cordón. "Empezamos a buscar otras opciones, pero con el panorama actual de vivienda nos resultó muy complicado. Trabajamos los dos, y aun así acceder a una vivienda de alquiler en Sevilla es imposible", confiesa su pareja, Vicente Lozano. "Incluso nos planteamos volver cada a uno a casa con nuestros padres, porque no nos daba para vivir bien".

La llamada de Emvisesa llegó en el mejor momento posible: "Ha sido un regalo del cielo, porque nos avisaron en plena búsqueda", asegura Cordón. Ahora, este alquiler asequible sí se adapta a las condiciones económicas de ambos: "Esto se adecua a nuestras posibilidades. Y eso es un alivio en esta época", apunta Lozano. Por su lado pasa una señora mayor, vecina del barrio, ajena a la carpa que ha montado el Ayuntamiento para el acto de entrega de llaves. "Ay, mira, van a dar ya estas casas. Qué bien que sean pa gente joven, joe".

"Es el único alquiler que te puedes permitir"

"Sin duda uno de los actos más importantes del Ayuntamiento de Sevilla son como el que celebramos este martes: días claves en los que hablamos de realidades, sueños y familias ilusionadas con su nueva vida", ha afirmado durante la entrega de esta promoción el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. "Son cinco posibilidades de crear un proyecto de vida en el barrio de la Macarena y con unas calidades increíbles", ha destacado por su parte la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.

La inversión pública para construir estas cinco viviendas protegidas en régimen de alquiler ha ascendido a casi 800.000 euros, de los que la mitad los ha puesto el Consistorio hispalense junto a fondos europeos y estatales. "La vivienda es la cuestión generacional de nuestro tiempo, y eso nos obliga a las administraciones a estar implicadas y coordinadas para ello", ha señalado en su intervención el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

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"Este es el único alquiler que te puedes permitir en toda Sevilla. El resto, imposible", asevera Julio del Río, otro de los agraciados en esta promoción de San Juan de la Salle. "Antes de que me llamara Emvisesa, tuve que abandonar el piso de alquiler en el que residía y volver al familiar. No tenía posibilidades de vivir solo, en Sevilla eso es imposible", apunta Del Río, de 39 años. "Me he pegado mucho tiempo echando solicitudes, y cuando por fin te toca, es una alegría".

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