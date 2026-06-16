Polémica por los toldos de la Avenida de la Constitución: la Junta de Andalucía reprocha a José Luis Sanz que no planteara el nuevo diseño hasta el 1 de junio

El nuevo proyecto de toldos para la Avenida de la Constitución de Sevilla no se registró en la Comisión Provincial de Patrimonio hasta el pasado día 1 de junio. Es decir, ya con la fecha prevista de instalación sobrepasada. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reclamado en repetidas ocasiones celeridad al organismo dependiente de la Junta de Andalucía, y ha cuestionado sus informes sobre la instalación ubicada en el conjunto declarado como Patrimonio Mundial. Este martes, de hecho, llegó a decir que si lo que salía de la comisión era "otro mamarracho" no habría sombra este verano.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, responsable de la Comisión de Patrimonio (y cabeza de lista del PP por Sevilla) ha respondido al alcalde en unas declaraciones recogidas por la Cadena SER. "El 1 de junio se registró el proyecto y la Comisión de Patrimonio lo recibió el 2. Nosotros vamos a trabajar todo lo rápido que podamos, pero evidentemente se registró a primeros del mes de junio. No en febrero, no en marzo, sino a primeros del mes de junio. Entonces, lo que no podemos es por actuar con una celeridad o una rapidez, no atender y estudiar debidamente un proyecto que requiere toda nuestra atención, porque es una zona importante de Sevilla desde el punto de vista histórico-artístico y tenemos que trabajar pues con profesionalidad y con toda la atención del mundo", apuntó la consejera.

En este sentido, Patricia del Pozo, se comprometió a realizar los informes con máxima celeridad pero sin perder de vista la responsabilidad de la Comisión Provincial de Patrimonio: "Intentaremos irlo todo lo rápido que se pueda, pero evidentemente cuando se presentan proyectos que son complejos, que tienen una cierta envergadura requiere atención". Una vez que este organismo emita el informe favorable, desfavorable o condicionado tendrían que comenzar las pruebas por lo que sigue en el aire que la instalación llegue a completarse este verano.

El "mamarracho" de los toldos

La consejera respondió así a las declaraciones realizadas por el alcalde durante una entrevista en Radio Sevilla muy crítica con la Consejería de Cultura. "La Comisión de Patrimonio nos dio una alternativa al proyecto de los toldos de la Avenida de la Constitución, fue un mamarracho. Este año se ha presentado una nueva alternativa que no tiene nada que ver" . Así, "si a Patrimonio no le gusta lo que hemos presentado, da una alternativa y es un mamarracho, este año no habrá toldos en la Avenida de la Constitución. Pero seguiremos pensando en cómo hacerlo el año que viene".

De esta forma, de momento, el gobierno de José Luis Sanz sigue sin plazos para la instalación de los toldos y sin el nuevo diseño prometido tras el pasado verano. Del mismo modo, también siguen las dificultades para la instalación de los toldos en el Puente de San Telmo.