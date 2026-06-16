El Puente de San Telmo se resiste a tener toldos: otro verano sin sombra tras seis meses de retraso y cambios de proyecto

"Este puente, que conecta el barrio de Los Remedios con el Casco Antiguo, ofrecerá este verano una solución climática para proteger del sol a los miles de peatones que lo cruzan diariamente". Así explicaba el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 12 de marzo, a raíz del nuevo contrato de entoldado de calles de la ciudad, que los toldos del Puente de San Telmo estarían instalados para estos meses de calor. Aunque todo se remonta al 30 de diciembre de 2024, cuando se licita el proyecto, y al 5 de agosto de 2025, cuando se formaliza el contrato con Heliopol y Azul Construcción Repair para llevar a la realidad el diseño de Ayesa. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, los trabajos tenían que haber acabado a finales de año, pero 10 meses después todavía sigue en obras y con alta probabilidad de que no lleguen a este verano.

Primero fue la Navidad, después las históricas lluvias. Más adelante la Semana Santa, la Feria, o el evento de Netflix con la serie Berlín. Durante el proceso se cerró una acera, también el carril bici. Se pusieron andamios, se quitaron, igual que las vallas con lonas, y ahora se han cambiado algunas farolas de acera atándolas a la estructura contraria. Incluso se retiraron las barandillas que dan al río, y más adelante se volvieron a colocar. Por tanto, un vaivén de cambios en una obra en la que parece que no se da con la tecla definitiva.

La estructura del Puente de San Telmo, la causante de los retrasos

El principal problema reside en la estructura, según el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Desde Heliopol, a preguntas de este periódico, se remiten a las explicaciones municipales. "Hay que reforzar la estructura por debajo del Puente de San Telmo para soportar esa estructura de sombra", explicaba este lunes el alcalde, José Luis Sanz, en Encuentro SER, organizado por Radio Sevilla.

"El puente no se concibió para soportar una cubierta de sombra. No se puede poner toldos y punto. Van cogidos a la estructura que va por debajo del panel del puente", precisaba el primer edil popular.

Las obras de los toldos del Puente de San Telmo / Marina Casanova

Esta dificultad técnica es la que está "retrasando" la ejecución de las obras, aún en una acera (en la izquierda en sentido a Los Remedios, a la derecha en sentido Puerta de Jerez) pese a que desde el Gobierno Local se anunció "la colocación de un sistema de sombras en ambas aceras del Puente de San Telmo". "Las actuaciones en la parte inferior del puente tienen más envergadura de lo que se pensaba", confesaba también Juan Bueno, portavoz del Gobierno municipal, hace un mes.

La Navidad aplazó el inicio de las obras de los toldos en el Puente de San Telmo

Entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2025 se produjo la firma del contrato de instalación de toldos del Puente de San Telmo, con una de más de 1,1 millones de euros. Sin embargo, los trabajos no empezaron hasta comienzos de 2026, y se dio como primera fecha para tenerlos finalizados en el mes de abril, según dijo el alcalde entonces.

Con motivo de la instalación del alumbrado navideño, se decidió colocar los adornos solo en una mitad, y en la otra parte se empezaron a realizar trabajos de mejora de la infraestructura del puente para que pudieran iniciarse posteriormente las obras para montar las lonas. Lo que sí habían comenzado eran trabajos previos de su fabricación. La previsión fue empezar las obras antes de Navidad, pero finalmente se retrasó el inicio para evitar afectar el tráfico en unas fechas tan señaladas.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobó a mediados de diciembre la paralización de las obras para instalar los toldos en el Puente de San Telmo. Este retraso temporal se tomó por una cuestión de "seguridad". "Por el Plan de Movilidad para estas fiestas no se cree oportuno cortar el tráfico en uno de los carriles durante Navidad", confirmaron fuentes del Ayuntamiento a este periódico.

Retrasos y cambios en el Puente de San Telmo por las lluvias y la Semana Santa

La primera medida fue poner unas vallas con unas lonas que cortaron el carril bus y dejado inutilizada una de las aceras, la misma que hoy sigue cortada con vallas pero sin lonas. La pérdida del carril bus fue polémica porque no se pusieron alternativas. Los trabajadores colocaron los bloques de hormigón para instalar las farolas temporales mientras se retiraban las actuales, y tranquilizó Sanz diciendo que esta situación era "provisional" y se alargaría hasta "seguramente a partir de mayo".

Carril bici cortado en el Puente de San Telmo de Sevilla por las obras de instalación de toldos / Rafa Aranda

Más adelante llegaron las lluvias. Las fuertes precipitaciones de enero y febrero también imposibilitaron a los operarios mantener el ritmo de trabajo deseado y planificado. Las intensas rachas de viento y la cantidad de agua que cayó sobre Sevilla afectaron enormemente a varias actuaciones en marcha.

Posteriormente, "la alta afluencia prevista durante la Semana Santa" llevó al Ayuntamiento de Sevilla a ampliar el paso peatonal mediante "la ocupación de uno de los carriles de circulación de vehículos". También se redujo el "tráfico rodado a un carril por sentido en el puente", haciendo ya una modificación no prevista. Tampoco se pudieron colocar los toldos durante la Feria de Sevilla, momento de especial tránsito de personas. Se quedó solo una acera para peatones y tres carriles para coches.

Así es el proyecto de toldos del Puente de San Telmo

El proyecto incluye la instalación de toldos sobre pórticos metálicos curvos desmontables, así como la incorporación de un nuevo sistema de iluminación.

Recreación de los futuros toldos del Puente de San Telmo / Ayuntamiento de Sevilla

Los toldos estarán apoyados por una estructura metálica, que será, a su vez, desmontable. Se trata de una serie de pórticos curvos transversales anclados a las farolas existentes y a unos postes de pequeña altura integrados en los frentes de barandillas, que se atan entre sí mediante vigas longitudinales interiores y exteriores coincidentes con los límites del puente.

Según el proyecto, iban a ser dos etapas de trabajos en las que se desmontarán y recolocarán barandillas, así como el alumbrado de las columnas, el alumbrado público, la reposición de pavimentado, el montaje de la estructura metálica desmontable de entoldado y de los propios toldos.