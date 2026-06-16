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Tribunales

Roban dos aires acondicionados en una casa de Sevilla: la Fiscalía pide tres años de prisión para los acusados

Se les imputa un delito de robo con fuerza en casa habitada y les reclaman el pago de todos los desperfectos causados

Unidad exterior de un sistema de aire acondicionado (compresor) instalada en la fachada de un edificio

Unidad exterior de un sistema de aire acondicionado (compresor) instalada en la fachada de un edificio / Marina Casanova / ECA

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Fiscalía de Sevilla pide tres años de cárcel para dos hombres que entraron en una vivienda para robar dos máquinas de aire acondicionado. El caso llegará el próximo 16 de junio a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los hechos ocurrieron en enero de 2021, en torno a las 22 horas. Uno de los acusados tenía antecedentes por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar y coacciones en el ámbito familiar. El otro tenía una condena por conducción sin permiso con penas pendiente de cumplimiento.

El escrito de acusación del Ministerio Público recoge que ambos acusados, "con ánimo de sustraer dos máquinas de aire instaladas en la azotea del exterior del domicilio" de un tercero, "emplearon la fuerza necesaria para acceder al interior de la vivienda rompiendo la puerta de la entrada de la azotea". Una vez en el interior, "rompieron el techo de la cocina y sustrajeron los cables de cobre que conectan desde el interior con las dos máquinas de aire, sustrayendo las máquinas de aire acondicionado".

Los dos acusados causaron daños en la vivienda por 6.344 euros y los dos aires acondicionados están valorados en 1.460 euros. El perjudicado ha reclamado por todos los daños causados en la vivienda.

Tres años de prisión por robo en casa habitación

La Fiscalía cree que los dos hombres son autores de un delito de robo con fuerza en casa habitada, penado por el artículo 238.2 del Código Penal. Asimismo, cree que debe aplicarse el subtipo agravado del 241.1 y 4 del Código Penal.

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Por ese motivo, solicita para los acusados tres años de prisión. Además, solicita que se le imponga una condena en costas.

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