6.938 sevillanos para 92 pisos: comprueba aquí tu número para el sorteo de Emvisesa de esta mañana

Casi 7.000 sevillanos han optado a uno de los 92 alojamientos protegidos de alquiler, en modalidad de cohousing, en la promoción pública Vereda de Poco Aceite, en Valdezorras. El sorteo promovido por Emvisesa, la empresa pública de vivienda de Sevilla, ofrecía alojamiento en régimen de alquiler con precios que oscilaban entre los 230 al mes para los inmuebles de un único dormitorio hasta los 490 para los de tres. Este coste no incluye los gastos de comunidad.

Se realizaron bajo notario tres sorteos (uno para personas de movilidad reducida, otro para víctimas de violencia de género y un tercero de cupo general), que pudo seguirse a través de los canales sociales de Emvisesa. Los resultados también se publicaron en la web de Emvisesa.

En total, 6.938 sevillanos optaron a uno de estos inmuebles, destinados a unidades familiares o de convivencia que no superen cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). La promoción sorteada cuenta con inmuebles de uno, dos y tres dormitorios y se desarrolla bajo el modelo de cohousing, en el que las viviendas buscan favorecer la convivencia de sus vecinos e incluyen zonas comunes destinadas, entre otros usos, al trabajo de los inquilinos.

Además de los 92 pisos en régimen de alquiler, se incluyen 14 plazas de aparcamiento para vehículos y otras dos para motocicletas, que también se adjudicaron en el sorteo.

Qué números han sido premiados en el sorteo de 92 VPO

Al sorteo de la promoción de Vereda de Poco Aceite, en Valdezorras, había 6.938 personas inscritas. A cada uno de los solicitantes admitidos se le había asignado previamente un número aleatorio, con el que ha participado en los sorteos.

Los solicitantes serán llamados por Emvisesa en orden ascendente, comenzando por el número extraído y hasta agotar las viviendas disponibles. Los números seleccionados en los tres sorteos han sido:

En el cupo de personas con movilidad reducida ha salido el número 189.

En el cupo de víctimas de violencia de género ha salido el número 162.

En el resto de cupos ha salido el número 4.713.

Paula, Vicente y Julio: cómo una VPO puede cambiar la vida del ganador

Ayer tuvo lugar el acto de entrega las viviendas públicas de San Juan de la Salle. Paula, Vicente o Julio fueron algunos de los afortunados, que disfrutarán de esta nueva vivienda protegida en régimen de alquiler asequible, por el que pagarán entre 295 y 420 euros. "Ha sido un regalo del cielo", aseguraban Paula y Vicente, una pareja de jóvenes a los que el sorteo les cambió la vida.