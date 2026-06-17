Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un menor es atropellado en un accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de SevillaDani Ceballos, a un paso del Betis: el acuerdo para salir del Real Madrid libre es inminenteLas cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorizaciónLa Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagosTussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuertoUn nuevo incendio junto a las vías del tren a la altura de la Avenida Kansas City obliga a cortar los trenes en Sevilla durante media horaEl parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitasManuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la CartujaLa ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgoLa ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fases: los locales de restauración de las plantas baja y primera estarán listos "en unas semanas"Sevilla protegerá las cerámicas, fuentes y pavimentos históricos de la Plaza de España
instagramlinkedin

Un menor es atropellado en un accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de Sevilla

Los servicios sanitarios y la Policía Local se han desplazado al lugar del siniestro que se ha producido en torno a las siete y media de la tarde

Puente de San Bernardo en Sevilla, en una imagen de archivo.

Puente de San Bernardo en Sevilla, en una imagen de archivo. / E.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Un menor ha sido atropellado en la tarde de este miércoles en el Puente de San Bernardo de Sevilla. Los hechos se han producido en torno a las siete y media de la tarde. A esa hora se ha recibido el aviso en el servicio de emergencias del 112 que ha activado de forma inmediata a los servicios sanitarios y a la Policía Local que se han desplazado hasta esa vía.

Según la información que ha podido confirmar hasta el momento este periódico el menor se encuentra herido y ha requerido atención sanitaria en el lugar de los hechos a través de una unidad sanitaria móvil que había sido activada.

Noticias relacionadas y más

El Puente de San Bernardo ya fue escenario recientemente de un accidente mortal. El pasado mes de diciembre un motorista perdió la vida tras un accidente de tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable
  2. Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
  3. Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
  4. El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La Cartuja: aceleran las obras para su gran apertura con 400 investigadores en 2027
  5. Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
  6. Guía para ir a los conciertos de Manuel Carrasco en Sevilla: accesos, líneas de TUSSAM y cómo aparcar en La Cartuja
  7. Luto en el colegio Altair de Sevilla por la muerte del profesor José María Carazo en un accidente de tráfico
  8. La ampliación de la Feria de Sevilla que sale a consulta pública: las 27 casetas que se trasladarán, 220 módulos nuevos y adoquín de Gerena

Un menor es atropellado en un accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de Sevilla

Un menor es atropellado en un accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de Sevilla

Manuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la Cartuja

Manuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la Cartuja

La ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fases: los locales de restauración de las plantas baja y primera estarán listos "en unas semanas"

La ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fases: los locales de restauración de las plantas baja y primera estarán listos "en unas semanas"

Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización

Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización

Un nuevo incendio junto a las vías del tren a la altura de la Avenida Kansas City obliga a cortar los trenes en Sevilla durante media hora

Un nuevo incendio junto a las vías del tren a la altura de la Avenida Kansas City obliga a cortar los trenes en Sevilla durante media hora

El PSOE acusa al alcalde de Sevilla de "mala gestión" del presupuesto tras el desvío de tres millones de colegios públicos al Plan Hábitat de Emvisesa

El PSOE acusa al alcalde de Sevilla de "mala gestión" del presupuesto tras el desvío de tres millones de colegios públicos al Plan Hábitat de Emvisesa

El acusado de quemar a una bebé de 16 meses asegura que fue un accidente y la juez le retira el pasaporte

El acusado de quemar a una bebé de 16 meses asegura que fue un accidente y la juez le retira el pasaporte

El tranvibús llegará al Duque el 28 de septiembre: nuevas restricciones de tráfico en el Centro y traslados de las líneas de Tussam de Ponce de León

El tranvibús llegará al Duque el 28 de septiembre: nuevas restricciones de tráfico en el Centro y traslados de las líneas de Tussam de Ponce de León
Tracking Pixel Contents