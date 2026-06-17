Un menor es atropellado en un accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de Sevilla
Los servicios sanitarios y la Policía Local se han desplazado al lugar del siniestro que se ha producido en torno a las siete y media de la tarde
Un menor ha sido atropellado en la tarde de este miércoles en el Puente de San Bernardo de Sevilla. Los hechos se han producido en torno a las siete y media de la tarde. A esa hora se ha recibido el aviso en el servicio de emergencias del 112 que ha activado de forma inmediata a los servicios sanitarios y a la Policía Local que se han desplazado hasta esa vía.
Según la información que ha podido confirmar hasta el momento este periódico el menor se encuentra herido y ha requerido atención sanitaria en el lugar de los hechos a través de una unidad sanitaria móvil que había sido activada.
El Puente de San Bernardo ya fue escenario recientemente de un accidente mortal. El pasado mes de diciembre un motorista perdió la vida tras un accidente de tráfico.
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