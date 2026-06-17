El Ayuntamiento de Sevilla reutiliza para vivienda tres millones "sobrantes" previstos para colegios por la "lenta" ejecución de las inversiones

De mejorar los colegios públicos a invertir en vivienda. El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cambiar el destino de casi tres millones de euros para cumplir con las necesidades de financiación de Emvisesa para impulsar el Plan Hábitat Sevilla y actuar en 20 promociones de vivienda pública en alquiler. Inicialmente estaba previsto que este dinero llegara a través de una ampliación de capital que quedó en el aire por la necesidad de elaborar un plan de ajuste económico-financiero. Ahora, se ha planteado una vía alternativa que será votada este miércoles en un consejo de gerencia de Urbanismo urgente y extraordinario.

En concreto, son 2.980.923 euros "sobrantes" que se transfieren desde la Gerencia de Urbanismo con carácter finalista porque se considera que el ritmo real de ejecución de las actuaciones de mejora de los colegios "ha sido más lento del previsto".

El Plan de Mejora de Colegios previsto para el ejercicio 2025, dentro del vigente Plan de Inversiones del PMS, contaba con una inversión total de 10.070.485 euros. De ahí, el expediente al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía expone que debido a que el ritmo real de ejecución de las actuaciones que actualmente se están ejecutando -previstas inicialmente para 2025- "ha sido más lento del previsto" existen "unos recursos sobrantes de 4.045.692,21 euros". Por ello, con el objetivo de cumplir con la eficiencia administrativa, se permite que sean destinados a "otras necesidades sobrevenidas de interés social contempladas en el artículo 129 de la LISTA, cuya ejecución no sea conveniente demorar".

De esos cuatro millones de euros, el Gobierno de José Luis Sanz considera que necesita 2.980.923 euros para destinarlos a Emvisesa. No obstante, se aclara en el documento que "no significa que se minoren de un modo definitivo las actuaciones en colegios, sino que se procede a un mejor reajuste en el ritmo temporal de las inversiones para un mejor rendimiento en términos de servicio público".

Es decir, que se harán más adelante, pero en estos momentos "es acuciante la necesidad de garantizar en el municipio el derecho a la vivienda, que no sólo se materializa en el acceso a una vivienda, sino que exige que esta sea, además, diga y adecuada a los estándares de calidad actuales".

¿A qué van destinados los 3 millones transferidos a Emvisesa?

En vez de invertir esos casi tres millones en mejoras en los colegios públicos, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, aprueba este miércoles que se inviertan en la mejora integral del parque público de viviendas en alquiler y así intervenir en 20 promociones distribuidas por toda la ciudad, alcanzando un total de 2.071 viviendas.

El parque público municipal de viviendas se compone aproximadamente de 4.000 viviendas, de titularidad del Ayuntamiento y sus entes instrumentales. "Muchas de ellas con bastantes años de construcción y de progresivo deterioro, en ocasiones por una inadecuada labor de conservación. Por ello resulta necesario acometer sin dilación una serie de actuaciones dirigidas a la reforma y rehabilitación de este parque municipal, para que los residentes puedan desarrollar su espacio de convivencia en condiciones dignas", razona Urbanismo.

Así, se considera pertinente ejecutar tres actuaciones:

Plan Hábitat Sevilla , destinado a la renovación de instalaciones y garajes, mejora de la accesibilidad, seguridad y eficiencia energética de 20 promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler propiedad de EMVISESA, que benefician a 2.071 familias. Esta actuación ya está en condiciones de ejecución inmediata , y requiere una inversión de 2.980.923.

, destinado a la renovación de instalaciones y garajes, mejora de la accesibilidad, seguridad y eficiencia energética de 20 promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler propiedad de EMVISESA, que benefician a 2.071 familias. Esta actuación , y requiere una inversión de 2.980.923. Rehabilitación de la Barriada La Barzola , con la redacción de proyectos en licitación.

, con la redacción de proyectos en licitación. Reforma integral de Los Pajaritos, trabajándose en un plan que conlleva la demolición de los bloques existentes sustituyéndose estos por edificios de nueva construcción.

El Ayuntamiento de Sevilla usa la vía de una transferencia de capital a Emvisesa de tres millones

La fórmula elegida para invertir esos tres millones de euros es trasferirlos desde la Gerencia de Urbanismo. Se hará a través de una transferencia de capital estrictamente finalista desde la Gerencia de Urbanismo a Emvisesa. La naturaleza finalista de la transferencia se justifica en que el importe se destinará exclusivamente a la ejecución material de las obras detalladas en el informe técnico del Plan Hábitat,

Además, técnicamente, "al no suponer la transferencia una financiación de los gastos de estructura de Emvisesa, ni una aportación al capital social, no supone inconveniente la posibilidad de que el Ayuntamiento necesite aprobar un Plan Económico-Financiero 2026-2027".

Así, se hace una modificación puntual del Plan de Enajenaciones e Inversiones del PMS para el período 2024-2027 con una redistribución de una parte de inversión no ejecutada hasta la fecha. Se retiran 2.980.923 euros de la línea "Plan de Mejoras en Colegios-CEIPS" y se crea un nuevo bloque de inversión denominado "Plan de Renovación del Parque de Vivienda Municipal en Alquiler (Plan Hábitat Sevilla)", destinado a financiar las actuaciones incluidas en el reseñado Plan Hábitat Sevilla.