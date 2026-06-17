Sevilla
Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización
El Ayuntamiento ha anunciado este miércoles que se establecerán restricciones de acceso desde la calle Puñonrostro a partir del 28 de septiembre, coincidiendo con la llegada del tranvibús al Duque
Las cámaras para controlar el acceso volverán al centro de Sevilla. Tres años y medio después de que el Gobierno socialista instalara un sistema de videovigilancia en el marco del Plan Respira, el Ayuntamiento ha anunciado que lo activará a partir del 28 de septiembre. Esta medida entrará en funcionamiento de nuevo en el entorno de la calle Puñonrostro para restringir la entrada y multar a los vehículos no autorizados, coincidiendo con la llegada del tranvibús a la Plaza del Duque, tal como ha informado este miércoles el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.
"No es viable la prioridad semáforica para el tranvibús en el centro, pero sí va a haber restricciones al tráfico para que la celeridad de la TB1 no se vea perjudicada", ha explicado el delegado de Movilidad. En concreto, se prohibirá el acceso a todos los vehículos a partir de la calle Puñonrostro, salvo a los residentes, a usuarios de parkings y colegios del entorno, ambulancias y carga y descarga.
Esta limitación de entrada al centro de la ciudad solo se circunscribirá a esta zona próxima a la Puerta Osario, tal como ha señalado Pimentel. Asimismo, la intención del Gobierno local pasa por iniciar las restricciones y sus correspondientes multas en la misma fecha de llegada al tranvibús al Duque: "Lo vamos a intentar hacer el mes de septiembre, y a lo mejor la primera quincena de octubre".
¿Cómo se va a controlar el acceso al centro?
"En Almirante Apodaca hay una señal que lleva ahí muchos años y que se va a trasladar también a Puñonrostro. Y ahora se va a sancionar al que no la cumpla", ha aclarado el propio Álvaro Pimentel. "Estamos viendo las formas de sancionar, aunque desde ya decimos que se pondrán cámaras", ha advertido el edil popular. "Se anunciará y habrá un periodo informativo al respecto para que todos los sevillanos sean conscientes de que el que no cumpla los requisitos para acceder al centro va a ser sancionado".
Asimismo, los dueños de los aparcamientos ubicados en este enclave restringido "tendrán que hacer un listado diario de las matrículas que han entrado en dicho parking", ha apuntado el delegado de Movilidad. "Con los sistemas informáticos actuales no hay ningún tipo de problema. Recuerdo que casi todo tiene lector de cámaras y simplemente es pasar esa información".
El último intento de poner cámaras en el centro
Hace ahora tres años y medio, el Gobierno municipal del PSOE instaló un sistema de cámaras en el marco del Plan Respira. Aquel programa fue el último intento de instalar cámaras de control de acceso en el centro de la capital andaluza, una medida que el actual regidor popular José Luis Sanz decidió suspender a su llegada a la alcadía. Al hilo de esta reactivación, Pimentel ha aclarado que "esto tiene absolutamente nada que ver con el inicio del Plan Respira", sino con garantizar una mejor circulación del tranvibús.
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