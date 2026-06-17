La ampliación del centro comercial Los Arcos abrirá por fases: los locales de restauración de las plantas baja y primera estarán listos "en unas semanas"

Novedades en Los Arcos. La primera parte de la ampliación del centro comercial abrirá "en unas semanas", según ha anunciado este miércoles Alfonso Brunet, consejero de Castellana Properties y propietaria del complejo, durante la presentación de resultados de la compañía.

En este sentido, ha subrayado que las plantas baja y primera serán las primeras que se abran al público, lo que permitirá que vuelvan al enclave las marcas de restauración que tuvieron que cerrar cuando comenzaron las obras.

En cuanto a la planta segunda, que incluye oferta gastronómica y propuestas de ocio, no verá la luz hasta 2027, ha señalado Brunet. Hay que recordar que estaba previsto que el proyecto completo estuviera culminado en el último trimestre del presente año.

Paralización de las obras

Esta intervención supone una nueva fase de la remodelación de este espacio está enfocada a la completa renovación del acceso principal del centro, la creación de una nueva zona de restauración y la incorporación de un parque de ocio con bolera. El proyecto abarcará 5.845m², en los que se incluyen el edificio de oficinas anexo al centro comercial adquirido por Castellana Properties en 2021.

El pasado otoño las obras para la transformación integral de Los Arcos quedaron paralizadas hasta el mes de enero. "Actualmente las obras se encuentran detenidas por motivos ajenos al centro comercial. Se está trabajando para retomar las obras a la mayor brevedad posible y poder continuar con la transformación de Los Arcos", confirmaban entonces a este periódico fuentes de la socimi propietaria de este equipamiento.

Nuevas marcas en este enclave

Estas obras supondrán que, a las marcas de restauración con las que ya contaba el centro, como Foster’s Hollywood, Pomodoro, McDonald’s o 100 Montaditos, se sumen nuevas enseñas como Cantina Mariachi, Don G, Asador Wok, Sushi Sol y Original Kebap, aumentando la propuesta gastronómica del centro.

Hay que recordar que junto a este centro comercial se está llevando a cabo uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Sevilla, concretamente, en los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo. En este nuevo barrio se van a levantar en torno a 2.000 viviendas por parte de distintas promotoras, de las cuales casi 1.000 son de protección oficial, en un total de unas 20 hectáreas.

Nueva bolera

Además, se ha confirmado la apertura de una nueva bolera Ozone en un espacio de más de 2.000m². Esta misma marca, con la que la compañía ya ha contado para otros centros comerciales de la cartera y proyectos de reposicionamiento, ha sido galardonada en los BCM’s Bowling Center Architecture and Design Awards como la mejor bolera arcade del mundo por su bolera en el centro vallisoletano Vallsur, también propiedad de Castellana Properties. Este mismo proyecto galardonado a nivel internacional, se llevará a Los Arcos para ofrecer a todos sus visitantes una novedosa experiencia de ocio.

El proyecto contempla asimismo la modernización de las dos plantas del edificio de oficinas, que se unirán a las actuales del centro comercial y la construcción de una tercera planta, que se integrará con el edificio de oficinas anexo. También se acometerá la renovación completa del acceso principal y el rebranding del centro, adaptando su imagen a la nueva propuesta de valor.