Un corredor verde hasta Torreblanca y un centro de empleo en Algodonera: los dos grandes proyectos del plan 'Sevilla Nuevo Este' echan a andar

Hasta 14 millones de euros. El proyecto 'Sevilla Nuevo Este' para los barrios de Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa sigue su hoja de ruta para construir un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, un centro de emprendimiento en la Algodonera y mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles del distrito. Este plan, que recibió a comienzos de año una ayuda de 12 millones procedentes de fondos europeos, ya está en marcha, y el objetivo del Gobierno de José Luis Sanz es que todo pueda estar en ejecución antes de que termine la legislatura, antes de 2027. Algunas actuaciones ya están avanzadas y otras se encuentran en el horno para arrancar. Dos de las más importantes ya empiezan a coger temperatura: el bulevar que conectará los parques de Sevilla Este y Torreblanca y el centro de empleo de Algodonera.

La Gerencia de Urbanismo ha sacado a licitación la asistencia técnica para la redacción de parte de estos dos proyectos del Plan de Actuación Integrado Sevilla Nuevo Este: Transformando Este-Alcosa-Torreblanca. Por un lado, de las obras, dirección de obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de la regeneración urbana y ambiental del bulevar verde existente entre las calles Carlinga y Primo Nebiolo. Y por otro, el estudio patológico y elaboración de estudio geotécnico en dos inmuebles de titularidad municipal donde se proyecta la rehabilitación integral de las naves industriales de la antigua algodonera 'Virgen de los Reyes' para su adaptación a centro de orientación, acompañamiento e innovación para el empleo, en Alcosa.

¿Cuánto costará redactar el proyecto del gran bulevar en el eje Carlinga-Primo Nebiolo?

Nuevo paso del Ayuntamiento de Sevilla para la regeneración urbana y ambiental del bulevar verde existente entre las calles Carlinga y Primo Nebiolo y convertirlo en un gran corredor. La Gerencia de Urbanismo ha iniciado la contratación de la asistencia técnica, que tendrá un presupuesto máximo de 112.614,70 euros, IVA incluido. El objetivo es destinar 40.656 euros a la redacción del proyecto, mediciones y estudio de seguridad y salud, mientras que 71.958,70 euros corresponden a la dirección de las obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud. Su plazo total es de 18 meses, por lo que las obras se alargarán durante un año y medio.

La intervención prevista tiene como objetivo principal conectar Sevilla Este con Torreblanca, evitando la fragmentación del tejido urbano y favoreciendo un tránsito más seguro para peatones y ciclistas. Para ello, el documento plantea la creación de un corredor verde multifuncional que incorpore zonas de sombra, refugios climáticos, equipamiento biosaludable, áreas de descanso y juegos infantiles. Este contrato no es para la ejecución material de las obras, sino para la redacción del proyecto, y estos trabajos tendrán un presupuesto de licitación estimado de 2,16 millones de euros, IVA incluido.

El proyecto deberá definir con detalle la ordenación del espacio, los pavimentos, las áreas deportivas e infantiles, el mobiliario urbano, la jardinería, el arbolado, el riego, el saneamiento, el abastecimiento de agua, el alumbrado público, las redes eléctricas y de telecomunicaciones, la señalización y las condiciones de accesibilidad. También se contempla la preparación de material gráfico para su exposición pública, con paneles, infografías y una presentación visual de la propuesta. El plazo previsto para entregar el proyecto completo y el estudio de seguridad será de seis meses desde la firma del contrato. Una vez adjudicadas las obras, la dirección facultativa se prolongará durante toda la ejecución, que el pliego estima inicialmente en doce meses, hasta la recepción final de los trabajos.

Mapa aéreo del futuro corredor verde de Sevilla Este con Torreblanca / Gerencia de Urbanismo

De fábrica a coworking: así cambiarán dos naves de la Algodonera de Alcosa

El segundo gran eje de actuación es 'Ciudad viva: Espacios para convivir y crecer,' un plan que permitirá la regeneración de espacios públicos dotándolos de nuevas infraestructuras, zonas de juegos inclusivos y mejoras en accesibilidad. Uno de los proyectos más destacados dentro de este plan será la creación de un Centro de Emprendimiento en las naves de la antigua Algodonera en Alcosa, un espacio destinado a la formación y el apoyo a emprendedores locales.

Un paso clave, previo a las obras, es un análisis del estado real de los inmuebles antes de redactar y desarrollar el proyecto definitivo. Por ello, el Ayuntamiento de Sevilla en este caso prepara los estudios técnicos previos para la rehabilitación integral de las dos naves industriales de la antigua Algodonera 'Virgen de los Reyes', en Alcosa, que serán las que se transformarán en el denominado Centro de Orientación, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. En concreto, se encargará un estudio patológico y un estudio geotécnico de las dos naves municipales donde se proyecta la futura rehabilitación. Estos trabajos servirán para analizar la cimentación, la estructura, los muros, pilastras, vigas, cargaderos, elementos metálicos, cerramientos y cubiertas, así como las características del terreno sobre el que se asientan los edificios.

Obras en la antigua algodonera del Parque Alcosa / Jorge Jiménez

Dos meses para conocer el estado real de las naves industriales

El presupuesto base de licitación de esta asistencia técnica asciende a 29.146,48 euros, IVA incluido. De esa cantidad, 13.800 euros corresponden al estudio geotécnico y 10.288 euros al estudio patológico, a los que se suma el IVA. El plazo máximo para ejecutar la totalidad del contrato será de dos meses desde la firma: treinta días para los trabajos de campo y toma de datos en las parcelas, y otros treinta días para los ensayos de laboratorio y la redacción de los informes.

Esta actuación consiste en transformar una antigua estructura fabril en un equipamiento vinculado al empleo y la innovación. Según el documento, los edificios principales conservarán su huella industrial, pero se adaptarán a nuevos usos relacionados con la formación, el coworking, las nuevas tecnologías, el asesoramiento a emprendedores y el apoyo a startups y empresas locales. El anteproyecto también plantea soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética, el confort interior, la ventilación y el aprovechamiento de energías renovables, con el objetivo de alcanzar un estándar de edificio de consumo casi nulo.

Los estudios deberán localizar y describir las patologías existentes en los dos edificios, identificar anomalías, humedades, fisuras, deformaciones, corrosión, defectos de ejecución o problemas de conservación de los materiales, y establecer una zonificación de riesgos y prioridades de intervención. También se comprobará la estabilidad estructural a corto plazo y la viabilidad de la futura rehabilitación, con recomendaciones sobre posibles refuerzos, consolidaciones o reparaciones en cimentación, estructura, muros y cubiertas.