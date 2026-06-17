La transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvía

El pasado mes de marzo la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco) celebraba unas jornadas para abordar el reto al que se enfrentaba Sevilla con la apertura de 54 hoteles y alojamientos turísticos a medio plazo. Desde entonces, se han ido conociendo distintos proyectos que se suman a los anunciados, como los que proyectan grandes cadenas internacionales, como Four Seasons, Marriott o Hilton han puesto su mirada en la ciudad hispalense, que ya están levantando proyectos que consolidarán su planta de lujo.

Uno de los últimos conocidos, que se encuentra en fase incipiente, es el que se desarrollará en el edificio de oficinas de El Corte Inglés de Nervión, lo que supondría un cambio de uso a terciario pero manteniendo la compatibilidad del uso actual de gran superficie comercial. Del futuro establecimiento se conocen solo algunos detalles, como que el edificio pasará de tener seis plantas a diez. Lo que sí se sabe es que se llevará a cabo una gran transformación de esta manzana que afectará a más de 14.500 metros cuadrados que se sitúa justo enfrente de uno de los hoteles consolidados en la capital hispalense, como es el Meliá Lebreros.

Desarrollos hoteleros y cambios en la movilidad en el entorno

Toda esta zona está experimentando cambios, y los que vendrán. Recientemente, se ha anunciado la transformación de la cercana gasolinera de Luis Montoto, que se convertirá en un edificio de seis plantas que podrá albergar oficinas, comercios o un hotel. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado, de hecho, el estudio de ordenación para que esta parcela del barrio de Nervión se recalifique para un uso terciario. Además, hace algo más de dos años, a pocos metros de este entorno se abrió otro establecimiento hotelero, junto a la estación de tren de Santa Justa, de la cadena Only You.

A ello se suma la llegada del Metrocentro, que ha cambiado la disposición de la movilidad en el eje de Luis de Morales, un proyecto que además seguirá avanzando hacia Santa Justa, aunque no hay fechas previstas. El tranvía se cruzará -cuando llegue- a la altura de Kansas City con el nuevo tranvibús, que próximamente unirá la zona con la Plaza del Duque.

Según señala el avance del estudio de ordenación de este entorno, "la implantación de un nuevo hotel o edificio híbrido hotelero/comercial en el actualmente infrautilizado edificio de oficinas, junto con la recualificación del entorno de la manzana proporciona indudables beneficios para la ciudad y su población, adapta el PGOU a las necesidades y retos actuales de la ciudad y responde directamente a los principios inspiradores de la actividad urbanística previstos en la Lista, RG Lista y PGOU vigente".

De zona de tránsito a "lugar de encuentro"

El proyecto también incluye el resideño del espacio libre situado en la esquina noroeste de la manzana (en la esquina de Luis Montoto y Luis de Morales), mediante su transformación en una plaza urbana con zonas de estancia y espacios de relación, lo que "supone una clara oportunidad de mejora de la calidad de este espacio público, reforzando a su vez su carácter representativo y contribuyendo a la revitalización ambiental y paisajística de todo el entorno".

Según este documento, "la ciudad se beneficiaría, por tanto, de una actuación de renovación urbana que posibilitaría que este espacio dejase de ser una mera zona de tránsito para convertirse en un lugar de encuentro, con unos elevados estándares de diseño arquitectónico y un incremento de su calidad ambiental, acorde con la condición representativa de este enclave".

Por otro lado, el estudio abunda en que la intervención en el acerado, viario y zona de aparcamientos del borde sur de la manzana (en la calle Rico Cejudo) permitirá resolver "la actual condición de espacio trasero residual, congestionado y con una deficiente imagen urbana de esta parte, mediante una reorganización funcional, arquitectónica y ambiental que priorice la incorporación de su uso por parte del peatón, pero garantizando en todo momento el mantenimiento también de su actual conectividad viaria".