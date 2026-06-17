Cuatro detenidos por secuestrar y agredir a un hombre durante dos días en Camas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de retener contra su voluntad a un hombre en Camas, en la provincia de Sevilla, durante varios días, un periodo en el que la víctima habría sufrido agresiones físicas y trato vejatorio por parte de sus captadores.

Engaño y traslado a Camas

Según ha descrito el Cuerpo en una nota de prensa, los hechos sucedieron el pasado mes de mayo, cuando la víctima denunció que había sido trasladada por varias personas en un vehículo al creer que se dirigía a trabajar a Dos Hermanas.

No obstante, durante el trayecto pudo comprobar que era conducida a Camas, donde fue detenida contra su voluntad en una vivienda durante dos días, periodo en el que sufrió "agresiones físicas y un trato vejatorio".

Registros policiales y prisión provisional

Durante la investigación, se han llevado a cabo dos entradas y registros en domicilios de la localidad de Camas, con la participación de efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Han sido localizados dos investigados, entre ellos el principal responsable de los hechos y su pareja, presuntamente implicada en la acción delictiva. Además, los agentes recuperaron efectos pertenecientes a la víctima e intervinieron una motocicleta robada.

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Otros dos investigados han sido posteriormente detenidos y, finalmente, la autoridad judicial ha decretado prisión provisional para uno de ellos, mientras que los otros tres han quedado en libertad con medidas judiciales.