La Hermandad del Silencio recuperará la antigua capilla de Claret en el templo de San Antonio Abad: las obras podrían empezar en otoño

El Silencio recuperará una antigua capilla en el templo de San Antonio Abad. Estas son las intenciones de la Junta de Gobierno de la corporación que solicitó una licencia a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla para acometer obras en su sede canónica. La reforma ha recibido el visto bueno por parte de la administración local. Estas actuaciones estarán encaminadas a la rehabilitación de una antigua estancia del templo conocida popularmente como capilla de Claret. Las previsiones apuntan que las obras podrían empezar el próximo otoño.

Según ha indicado a El Correo de Andalucía el hermano mayor del Silencio, Eduardo Castillo, la cofradía pretende recuperar este espacio, ubicado en la nave izquierda del templo, como una nueva capilla destinada a la reserva del Santísimo Sacramento. "Cuando hay montaje de altares y pasos o tenemos algún tipo de concierto dentro de la iglesia no disponemos de un sitio privado y digno para reservarlo", comenta el máximo dirigente de la corporación.

De este modo, se rehabilitará la capilla de Claret incorporando un retablo y sagrario destinado a este fin. Este enclave dejó de estar dirigido al culto en los años 60 cuando se transformó en un almacén para los enseres de la hermandad, así como en un cuarto de baño. En su momento, albergó la talla de San Antonio María Claret que actualmente pertenece a la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María de Heliópolis. Este es el motivo que da origen al nombre que recibe popularmente entre los hermanos de El Silencio.

Respecto a plazos, Eduardo Castillo desliza la posibilidad de que las obras puedan empezar en el próximo otoño. La Hermandad del Silencio aún se encuentra inmersa en otras actuaciones sobre un inmueble cedido por el Ayuntamiento de Sevilla en la esquina de la calle Alfonso XII con El Silencio que incorporarán a las dependencias de la cofradía. "Nos queda rehabilitar la fachada y dos estancias que tenemos que terminar y, junto con esa obra, intentaremos también acometer la de la capilla", subraya el hermano mayor.

Los orígenes del templo se remontan al siglo XVI

La iglesia de San Antonio Abad, situada en la calle Alfonso XII de Sevilla, tiene su origen en el antiguo hospital y ermita edificados en el siglo XVI vinculados a la Orden Hospitalaria de San Antón, dedicada al cuidado de enfermos. El templo adquirió una relevancia especial al convertirse en sede de la Hermandad de El Silencio, una de las corporaciones penitenciales más antiguas de la ciudad que procesiona en La Madrugá.

Desde el punto de vista arquitectónico, el templo está formado por dos naves paralelas resultado de la unión, durante las décadas de 1724 a 1730, de la antigua iglesia de San Antonio Abad y la capilla de la corporación de La Madrugá. La reforma fue dirigida por el arquitecto Diego Antonio Díaz y dio lugar a un conjunto barroco de planta rectangular, cubierto con bóvedas de cañón y organizado como un espacio doble.

Los retablos mayores están presididos por las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Concepción. Destaca el primero como obra barroca de comienzos del siglo XVIII. Se trata de una estructura dorada organizada mediante banco, cuerpo principal dividido en tres calles y ático superior, articulados por columnas salomónicas profusamente decoradas. Además, el templo alberga otros retablos menores, realizados en distintas épocas y enriquecidos con esculturas, pinturas y elementos dorados.