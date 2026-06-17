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José María Sánchez, pescadero sevillano: "Las sardinas están mejor cuanto más calor hace"

El experto ha mostrado los motivos por los que los meses con las temperaturas más altas son los idóneos para probar este manjar

José María Sánchez, pescadero sevillano: &quot;Las sardinas están mejor cuanto más calor hace&quot;

José María Sánchez, pescadero sevillano: "Las sardinas están mejor cuanto más calor hace"

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La tradición siempre ha dicho que las sardinas hay que comerlas durante los meses sin 'r' pues, el resto del año, su calidad decae drásticamente. De ese modo, mayo, junio, julio y agosto se han presentado como los idóneos para probar este manjar que ha hecho de Andalucía uno de sus mayores templos culinarios. Y para explicar esta situación, José María Sánchez, un pescadero sevillano, ha explicado que el verdadero secreto para probar unas buenas sardinas depende del clima y el calor.

"Hoy os voy a contar una cosita sobre la sardina que yo he observado a lo largo de mucho tiempo", ha asegurado a través de sus redes sociales el pescadero, donde ha asegurado que sus años de experiencia le han hecho descubrir que lo mejor no es comer espetos solo durante los meses sin 'r', sino en los que más "apriete" la calor.

El calor, la clave para que la sardina esté más sabrosa

Por ello, ha asegurado que las sardinas se ponen más "gorditas" cuanta más calor hace en un territorio, lo que hace que los meses con las temperaturas más altas, como julio, agosto y las primeras semanas de septiembre.

"Ya estamos en tiempo de sardina, ¿pero salen tan buenas como cuando apriete más la calor? Pues no. Ahora salen buenas, y ya se están poniendo gorditas, pero la sardina tiene una cosa que es que, cuanto más aprieta la calor, más gorda está", ha señalado Sánchez.

Julio, agosto y septiembre, los mejores meses para comer sardinas

Además, ha continuado narrando: "Da igual que sea mayo, junio o julio. Ya en julio están buenas sí o sí porque ya en julio hace bastante calor. Julio y agosto son los meses que mejor están porque aprieta más la calor".

Una situación que se puede "alargar" hasta mitad de septiembre y que permite que el pescado esté más sabroso al contar con mayor tamaño y más grasa.

Por qué las sardinas están más jugosas en verano

La influencia del calor con el mejor sabor de este pescado se debe a las propiedades que obtiene el animal con estas temperaturas, pues con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, experimenta un engorde natural, con lo que concentra más grasa saludable en sus tejidos, lo que hace que al cocinarlas estén más jugosas y tengan mejor sabor.

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Además, para disfrutar de las sardinas en su mejor versión, el experto ha aconsejado cocinarlas poco tiempo para mantener su "textura tierna", además de experimentar con marinadas de ajo, pimentón o aceite con limón para descubrir nuevos sabores. Y para evitar adquirir un producto en mal estado, ha recalcado: "Las sardinas frescas tienen olor suave a mar, pero evita las que huelan muy fuerte".

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