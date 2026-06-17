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Sevilla

La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos

Las compensaciones por el uso de las tarjetas del Consorcio en los buses urbanos llevan sin ingresarse desde noviembre, aunque desde la Consejería aseguran que todo se debe a "discrepancias técnicas en vías de solución"

Autobús urbano de TUSSAM (Sevilla) detenido en una parada.

Autobús urbano de TUSSAM (Sevilla) detenido en una parada. / Marina Casanova

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La Junta de Andalucía le debe 12 millones de euros a Tussam. O más concretamente: el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, tras meses de impagos, ha creado un agujero millonario en esta empresa municipal, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía. En el centro de la cuestión está el uso de la tarjeta verde del Consorcio para montarse en los autobuses urbanos de esta ciudad, una utilización que debe llevar aparejada una compensación por parte de la administración autonómica. Sin embargo, estos ingresos no se realizan desde hace tiempo.

Tussam y Consorcio firmaron en enero de 2025 un convenio para el uso de las tarjetas verdes en los buses urbanos. No obstante, hay diferencias entre ambas partes sobre la inclusión del IVA en las compensaciones. Y en el contexto de estas disputas, Tussam lleva sin recibir las correspondientes transferencias desde noviembre de 2025, según ha podido conocer este periódico. Es decir: hace ya más de medio año.

Toda esta situación ha generado una deuda a pagar por el Consorcio de Transporte de Andalucía de 12 millones de euros, según los cálculos elaborados por Tussam. Desde la Consejería de Fomento, por su parte, señalan que "únicamente se han producido unas discrepancias técnicas en los procesos administrativos de liquidación, que ya se encuentran en vías de solución después de las reuniones mantenidas y los acuerdos suscritos entre el Consorcio de Transporte Metropolitano y la dirección de Tussam".

Un préstamo para equilibrar las cuentas

Mientras se saldan y no estas deudas pendientes, las cuentas de Tussam tienen una descompensación. Un agujero económico de hasta 12 millones de euros, según sus propios cálculos. De ahí que se haya planteado en el consejo de administración de Tussam celebrado este martes pedir uno o varios préstamos para evitar posibles problemas de liquidez, tal como ha podido confirmar este periódico.

Frente a esta situación, el comité de empresa de Tussam ha emitido un comunicado en el que rechaza "recurrir a pólizas de créditos que no vayan encaminadas a la inversión y al crecimiento de la compañía". "De la misma manera, exigimos a los consejeros que se comprometan a que la falta de financiación que se produzca, bien por el impago de la deuda o por modificación del convenio con el Consorcio de Transporte, sea asumido o compensado por el Ayuntamiento de Sevilla y no por Tussam".

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"No estamos hablando del retraso en recibir una subvención pública, sino de un impago desde noviembre de 2025 de una entidad que aporta poco al transporte en la ciudad", señala además este órgano de representación de los trabajadores. "Si el Consorcio de Transporte es incapaz de gestionar los títulos de viajes de la corona metropolitana o de gestionar un modelo de movilidad útil, el Ayuntamiento de Sevilla y Tussam tienen la responsabilidad de dar el servicio que la ciudad necesita. Y no sufragar exclusivamente a una entidad que cobra pero no paga".

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