La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián

El tranvibús llegará el 28 de septiembre a la Plaza del Duque. Pero esta nueva conexión traerá también un cambio destacable en la línea 27 de Tussam, que modificará su recorrido a partir de esa fecha para finalizar en el Prado de San Sebastián. "Este Gobierno garantizó a los vecinos de Sevilla Este que una línea llegaría al Prado de San Sebastián como tenían hasta ahora, y por supuesto queda garantizado a través de la 27", ha afirmado al respecto este miércoles el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

El autobús urbano 27 conecta a día de hoy el distrito Este con el centro histórico de Sevilla, un destino que ahora el Gobierno local pretende cubrir con el tranvibús. "El servicio de la 27 al centro lo absorbe la TB1. Una línea que en su primera fase está siendo todo un éxito, con más de 11.000 viajeros diarios", ha destacado Pimentel. "Tenemos muchísimas ganas de que llegue ese 28 de septiembre y que los vecinos de Este-Alcosa-Torreblanca tengan la oportunidad de llegar mucho más rápido al corazón de la ciudad".

Este nueva terminal para el 27, fijada en el Prado de San Sebastián, "refuerza la conexión de Sevilla Este con Nervión, San Bernardo y el principal intercambiador de transporte de la ciudad, con acceso al Metrocentro, la Línea 1 del Metro, Cercanías y numerosas líneas urbanas e interurbanas", según subrayan desde el Consistorio. Por su parte, será la TB1 la que llegue hasta la Plaza del Duque "en 33 minutos, reduciendo en 22 los tiempos de viaje respecto a la anterior conexión".

Asimismo, otra de las novedades que se implantarán desde ese 28 de septiembre es el traslado de algunas paradas de Tussam. "La puesta en servicio de la TB1 hasta el Duque nos obliga a hacer una reubicación de las líneas que entran ahora al centro", ha explicado el propio Álvaro Pimentel. Entre las afectadas están la 11, 15, 16 y 20, que tendrán su nueva terminal en la Puerta Osario -antes terminaban su recorrido en Ponce de León-, y la 14, que mueve su cabecera hasta la Alameda.