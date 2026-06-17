Manuel Carrasco invita a pacientes de oncología del Hospital Macarena a sus conciertos en La Cartuja: "Hay que vivir el momento"

“Hay que vivir el momento”. Estas cinco palabras resumen la emoción de FanyMejorada, una paciente que contó en redes sociales cómo recibió la llamada de su hematóloga para ofrecerle dos entradas para ver a Manuel Carrasco. La canción del artista onubense se ha convertido, además, en un himno para muchos pacientes del Hospital Virgen Macarena de Sevilla que atraviesan un momento complicado.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el cantante onubense ha invitado a pacientes de Oncología del Hospital Virgen Macarena a disfrutar de sus cuatro conciertos en la capital andaluza.

120 entradas destinadas a pacientes y sanitarios

El gesto se ha llevado a cabo con la máxima discreción, por deseo del propio artista y de su equipo, con el objetivo de que los pacientes puedan vivir la experiencia con normalidad y disfrutar de una noche de música lejos de la rutina hospitalaria. En total, se han facilitado unas 120 entradas destinadas a pacientes y profesionales sanitarios del centro.

La invitación ha llegado también a pacientes de Oncología Pediátrica, permitiendo que niños enfermos y sus familias puedan asistir a uno de los grandes acontecimientos musicales de estos días en Sevilla. Es la primera vez que Manuel Carrasco realiza una iniciativa de este tipo con el Hospital Macarena, en una acción que ha sido recibida con enorme emoción entre los beneficiarios.

La emoción de Fany tras conocer la invitación de Manuel Carrasco

Uno de los testimonios que refleja la dimensión humana del gesto lo compartió en Instagram la paciente FanyMejorada, que relató cómo recibió la llamada de su hematóloga. Al principio, reconoció, la llamada le provocó preocupación al venir de su especialista, pero esa inquietud se transformó enseguida en sorpresa e ilusión al conocer el motivo.

“Jamás hubiera pensado que me llamaba para ofrecerme dos entradas para ver este viernes a Manuel Carrasco”, publicó en redes, donde agradeció el gesto tanto a su médica como al cantante y a su equipo.

La iniciativa añade una lectura especialmente emotiva a los cuatro conciertos de ‘Salvaje desde la raíz’, la residencia musical con la que Manuel Carrasco ha convertido La Cartuja en uno de los grandes escenarios del año. Más allá del despliegue técnico y de las cifras multitudinarias, el artista ha querido reservar un espacio para quienes encuentran en la música una forma de alivio, compañía y esperanza.