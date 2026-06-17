Un nuevo incendio junto a las vías del tren a la altura de la Avenida Kansas City obliga a cortar los trenes en Sevilla durante media hora
El segundo fuego declarado en esta semana en la misma zona provoca un intenso humo negro por la tarde en las inmediaciones de la carretera de Camona
Un nuevo incendio de arbustos declarado en la tarde de este miércoles, 17 de junio, en una zona de vegetación próxima a las vías ferroviarias de Sevilla ha obligado a interrumpir durante media hora la circulación de trenes. El fuego se ha producido en el entorno de Kansas City, concretamente en las inmediaciones del puente de la carretera de Carmona, en dirección al Polígono Calonge. Se trata del segundo incendio en esta zona en unos días que ha vuelto a provocar una intensa columna de humo negro.
Según han informado los Servicios de Emergencias 112, el aviso se ha recibido sobre las 17.20 horas, cuando varias llamadas alertaron de un fuego que se había propagado por una zona de pastos cercana a la infraestructura ferroviaria. La presencia de una fuerte humareda en el entorno de las vías motivó la interrupción temporal del tráfico ferroviario.
Media hora sin trenes
Fuentes de Adif han indicado que la circulación ferroviaria quedó interrumpida entre las 17.30 y las 18.00 horas como medida de seguridad debido al humo generado por el incendio. Tras esa media hora de corte, el tráfico de trenes fue restablecido con normalidad.
El incendio, que afectó a una zona de vegetación, movilizó a efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061. Estos últimos no tuvieron que intervenir, ya que no se han registrado heridos como consecuencia del fuego. Por el momento, no consta que el incendio haya provocado afecciones más allá de la interrupción de la circulación ferroviaria y la presencia de humo en la zona.
Segundo incendio junto a las vías en pocos días
El fuego declarado este miércoles se produce apenas unos días después de otro incendio registrado el pasado 12 de junio en una zona de vegetación próxima a las vías ferroviarias de Sevilla, a la altura de Kansas City, entre las calles Hespérides y Santa Justa. Aquel incendio, que también se saldó sin heridos, afectó únicamente a vegetación en una parcela de Adif, generó una importante columna de humo negro y obligó a comprobar que no se habían producido daños ni en las vías ni en las instalaciones eléctricas.
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