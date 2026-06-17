El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros

La provincia de Sevilla inaugurará este fin de semana uno de sus parques de agua gratuitos más emblemáticos, con juegos acuáticos para todas las edades como paraguas, cañones de agua, chorros y arcos de lluvia, entre otros. Se trata de los Juegos de Agua del Parque Concejala Dolores Camino de Gines, que arrancarán su actividad este sábado y estarán disponibles durante todo el verano.

Será este sábado 20 de junio cuando se inaugure la nueva temporada de este parque de agua situado en la calle Virgen del Pilar, en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de toda clase de atracciones de agua para la diversión de pequeños y mayores durante estos meses de altas temperaturas.

Fiesta inaugural con espuma, música e hinchable acuático en Gines

"Es, sin duda, de una de las zonas más llamativas, divertidas y refrescantes del parque, todo un referente a nivel comarcal", ha recalcado el propio Ayuntamiento de Gines sobre este parque que funcionará a diario hasta el próximo 6 de septiembre.

Juegos de Agua del Parque Concejala Dolores Camino de Gines / Ayuntamiento de Gines

Y para celebrar esta jornada inaugural, el parque acogerá una fiesta especial este sábado desde las 11.30 horas a las 14.30 horas en la que los asistentes podrán disfrutar, además de los juegos de agua, de un cañón de espuma, música, animación y un hinchable acuático de 12 metros, disponible todo ello de forma totalmente gratuita.

Horario de los juegos de agua del Parque Dolores Camino

Tras esta gran puesta en marcha, los juegos de agua se podrán utilizar todos los días de la semana hasta el 6 de septiembre en horario de 11.00 a 14.00 horas, y de 18.00 a 21.30 horas.

Sin embargo, estos tramos horarios pueden verse modificados en las jornadas en las que se produzcan actividades especiales o eventos en el parque, aunque se avisará con anterioridad de los posibles cambios.

Tirolina, toboganes, laguna y zonas verdes en el parque de Gines

Además de estos juegos de agua con cañones, chorros a presión, arcos y paraguas, el Parque Concejala Dolores Camino cuenta en sus 18.000 metros cuadrados de extensión con diversas atracciones infantiles, una tirolina doble de 40 metros y una colina con toboganes, así como una gran laguna.

A estos se unen su pista deportiva, su gimnasio al aire libre, el castillo infantil para escalar, su 'Ruta del Medio Ambiente' y sus zonas verdes, además de sus merenderos y kiosko-bar para disfrutar de una completa jornada al aire libre en familia.