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SEVILLA

El PSOE acusa al alcalde de Sevilla de "mala gestión" del presupuesto tras el desvío de tres millones de colegios públicos al Plan Hábitat de Emvisesa

Los socialistas critican que el expediente no concrete cuándo se repondrá el dinero de los colegios públicos ni de dónde saldrá y piden buscar otras vías para financiar la rehabilitación de viviendas

Las obras en los colegios de Sevilla. Remodelados los exteriores del colegio Juan Ramón Jiménez

Las obras en los colegios de Sevilla. Remodelados los exteriores del colegio Juan Ramón Jiménez / Ayuntamiento de Sevilla

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Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Los socialistas acusan al equipo de José Luis Sanz de realizar una "mala planificación presupuestaria" tras anunciar el desvío de fondos destinados a los colegios públicos para hacer frente al Plan Hábitat. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla plantea que se mantenga íntegramente la inversión prevista para los centros educativos, acelere las obras pendientes y busque otra vía de financiación para el citado proyecto de Emvisesa.

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cambiar el destino de casi tres millones de euros para cumplir con las necesidades de financiación de Emvisesa para impulsar el Plan Hábitat Sevilla. Está destinado a la renovación de instalaciones y garajes, mejora de la accesibilidad, seguridad y eficiencia energética de 20 promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler propiedad de Emvisesa, que benefician a 2.071 familias. Esta actuación ya está en condiciones de ejecución inmediata.

Inicialmente estaba previsto que este dinero -ahora desviado desde los fondos otorgados a colegios públicos- llegara a través de una ampliación de capital que quedó en el aire por la necesidad de elaborar un plan de ajuste económico-financiero. En concreto, son 2.980.923 euros que se transfieren desde la Gerencia de Urbanismo con carácter finalista porque se considera que el ritmo real de ejecución de las actuaciones de mejora de los colegios "ha sido más lento del previsto".

Un problema de gestión, según los socialistas

El PSOE ha denunciado que el Gobierno local pretende presentar como una "redistribución de fondos" lo que, para los socialistas, es consecuencia de una mala planificación presupuestaria. "Estamos ante un problema de gestión. El Gobierno sabía que los colegios necesitaban estas inversiones y también conocía el coste de las actuaciones en vivienda. Si ahora falta dinero, es porque no se planificó correctamente", ha señalado el concejal Francisco Páez.

Los socialistas subrayan que no cuestionan la necesidad de rehabilitar el parque municipal de viviendas, pero rechazan que esas actuaciones se financien con fondos comprometidos para los colegios públicos. "Que el dinero de los colegios no se haya gastado todavía no significa que sobre. Significa que las obras van con retraso", ha añadido el edil. Las necesidades de climatización, accesibilidad, eficiencia energética y mejora de patios e instalaciones "siguen pendientes", tal y como precisan los socialistas.

Los de Antonio Muñoz consideran "engañoso" afirmar que el plan de colegios no se verá afectado. Según indican, la dotación se reduce de 10,07 a 7,09 millones de euros y el expediente, dicen, no concreta cuándo se repondrá el dinero ni de dónde saldrá. "Si se quitan casi tres millones de una partida, esa partida queda afectada. El Gobierno puede llamarlo reajuste, pero la realidad es que habrá menos recursos disponibles para los colegios", ha advertido.

Unos recursos "sobrantes" de 4 millones de euros

El Plan de Mejora de Colegios previsto para el ejercicio 2025, dentro del vigente Plan de Inversiones del PMS, contaba con una inversión total de 10.070.485 euros. De ahí, el expediente al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía expone que debido a que el ritmo real de ejecución de las actuaciones que actualmente se están ejecutando -previstas inicialmente para 2025- "ha sido más lento del previstoexisten "unos recursos sobrantes de 4.045.692,21 euros". 

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Así, se hace una modificación puntual del Plan de Enajenaciones e Inversiones del PMS para el período 2024-2027 con una redistribución de una parte de inversión no ejecutada hasta la fecha. Se retiran 2.980.923 euros de la línea "Plan de Mejoras en Colegios-CEIPS" y se crea un nuevo bloque de inversión denominado "Plan de Renovación del Parque de Vivienda Municipal en Alquiler (Plan Hábitat Sevilla)", destinado a financiar las actuaciones incluidas en el reseñado Plan Hábitat Sevilla.

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