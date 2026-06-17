El Real Alcázar tendrá una entrada exclusiva para los sevillanos: no tendrán que hacer colas con los turistas en el acceso general al monumento

Los sevillanos contarán con una nueva entrada para acceder al Real Alcázar. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado uno de los grandes acuerdos del Consejo Consultivo de este miércoles, la creación de un nuevo acceso independiente para los nacidos en Sevilla o residentes de la ciudad, que permitirá acceder al recinto sin tener que compartir las colas de acceso con los visitantes y turistas. La actuación contempla la habilitación de un acceso específico a través del patio de las Casas 7 y 8, donde el Patronato del Real Alcázar impulsará además un gran Centro de Interpretación dotado de las últimas tecnologías.

Este sistema de entrada diferenciado del actual acceso al Alcázar, según fuentes municipales, "permitirá mejorar la experiencia de los sevillanos, optimizar los flujos de visitantes y reorganizar los controles de seguridad, los escáneres y la tienda situados junto a la Puerta del León".

Esta nueva entrada formará parte del proyecto de adecuación de las Casas 7 y 8 del Patio de Banderas, donde se hará un gran Centro de Interpretación, que permitirá a los visitantes conocer la evolución histórica del monumento desde el siglo XI hasta la actualidad, al tiempo que mostrará los más de mil años de historia que atesora la cripta arqueológica del Patio de Banderas, un espacio clave para comprender el origen y desarrollo de Sevilla.

"Ccumplimos una reivindicación histórica de los sevillanos, facilitando un acceso propio y diferenciado al monumento. Queremos que los sevillanos sientan el Alcázar aún más como suyo y que puedan disfrutarlo en las mejores condiciones posibles", ha destacado el alcalde de Sevilla y presidente del Patronato del Real Alcázar, José Luis Sanz. "Este proyecto va mucho más allá de una nueva entrada. Estamos creando un gran centro de interpretación que permitirá comprender no solo la historia del Real Alcázar, sino también la de Sevilla desde sus orígenes, convirtiéndose en una nueva puerta de acceso al conocimiento y al patrimonio de nuestra ciudad”.

Las actividades pendientes por la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

El Real Alcázar de Sevilla, ha celebrado este miércoles un Consejo Consultivo, que ha estado presidido por el alcalde y presidente del Patronato del Real Alcázar, José Luis Sanz y han estado presentes, el teniente de alcalde, Juan Bueno, así como la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui y distintos vocales del Consejo Consultivo; Ana de la Cueva, Luis Miguel Martín Rubio, Enriqueta Vila Vilar, Isabel de León Borrero, Pilar León-Castro, Macario Valpuesta, Adolfo González y el secretario General del Ayuntamiento, Luis Enrique Flores.

Durante la reunión también se ha realizado balance de la programación impulsada con motivo del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, una efeméride para la que el Real Alcázar ha diseñado un total de 17 actividades culturales, divulgativas y conmemorativas. Más del 70% de estas iniciativas ya se han desarrollado, entre ellas la recreación histórica de la boda imperial, el videomapping conmemorativo, el congreso internacional sobre Carlos V, las exposiciones ‘Tesoros Bibliográficos de Carlos V’, la muestra pictórica ‘Ecos de un Imperio’, las visitas temáticas para sevillanos y escolares, así como la instalación audiovisual permanente en el Salón de Embajadores.

Actualmente continúan desarrollándose las visitas teatralizadas nocturnas y la próxima semana dará comienzo una nueva edición de los conciertos de verano en los jardines del Real Alcázar. La programación concluirá durante el último trimestre del año con talleres especializados sobre vestuario, gastronomía, música, danza renacentista, botica y lutería, además de concursos de fotografía, poesía y orfebrería, la colocación de una placa conmemorativa y una edición especial de la revista Apuntes.

Obras en el Alcázar: trabajos en las carpinterías históricas y en el Cenador de Carlos V

En materia de conservación patrimonial, el Consejo Consultivo ha conocido el avance de la veintena de actuaciones que se encuentran actualmente en marcha. Asimismo, continúan los trabajos en las carpinterías históricas del Alcázar. Especial relevancia tiene también la restauración integral del Cenador de Carlos V, una de las actuaciones patrimoniales más importantes actualmente en ejecución dentro del conjunto monumental. Las obras fueron adjudicadas por un importe de 1,65 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de doce meses.

Desde su inicio el pasado mes de marzo se han acometido trabajos de protección del entorno, desmontaje de cubiertas, estudios estructurales y labores de restauración de yeserías, pinturas murales y elementos cerámicos. Los trabajos han permitido detectar importantes patologías en la estructura de madera, algunas con pérdida total de consistencia, que están siendo tratadas conforme a los criterios técnicos establecidos para garantizar la conservación de este singular espacio renacentista.

Junto a estas actuaciones, el Patronato continúa avanzando en otros proyectos de conservación y mejora, entre ellos la restauración de los entelados de la Capilla de los Mareantes, las yeserías del Patio de las Doncellas, la museografía del semisótano, la dotación del nuevo taller ubicado en la Casa del Inglés o la futura restauración del conjunto escultórico de Mercurio.

Igualmente, se mantienen los trabajos permanentes de conservación preventiva en distintos espacios del monumento, incluyendo intervenciones en el Cuarto Alto, el Oratorio de Isabel la Católica, la galería superior del Patio de las Doncellas, la cripta, cubiertas, estanques, columnas y elementos cerámicos. Para estas labores, el Patronato ha incrementado la inversión destinada al contrato de conservación preventiva hasta los 562.716 euros en 2025, frente a los 338.485 euros de 2024.