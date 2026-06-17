Sevilla se lanza al verano con un gran proyecto de moda: nace Sevilla Fashion Swim

El verano aún no ha comenzado, pero Sevilla ya ha puesto en marcha su particular arranque de temporada con la presentación de Sevilla Fashion Swim. Un nuevo proyecto que nace con la ambición de posicionar a la capital andaluza como referente estratégico de la moda baño a nivel nacional e internacional.

La presentación ha tenido lugar en la Terraza del Marqués de Contadero, convertida para la ocasión en el escenario donde arranca lo que sus impulsores definen como “una nueva etapa para el sector swimwear”.

Durante el acto, el director de la revista Escaparate, Mario Niebla del Toro, ha destacado que esta iniciativa “nace como una plataforma donde confluyen diseño, comunicación, tendencias, comercialización y experiencia de marca”, con una clara vocación de crecimiento y proyección internacional. “Sevilla ha demostrado su capacidad para convertir la creatividad en industria y el talento en identidad”, subrayó, apuntando a la ambición de situar la ciudad en el mapa global de la moda baño.

Impulsado en colaboración con FIBES – Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Sevilla Fashion Swim prevé la celebración de su gran pasarela en la primavera de 2027, consolidándose como la primera gran cita especializada en moda baño del sur de España.

Más allá del formato tradicional de desfile, el proyecto se plantea como una experiencia híbrida bajo el concepto “The Swimwear Hub”, que integra pasarela profesional, espacio de venta directa al público y una propuesta lifestyle en la que conviven moda, consumo y creación de contenido.

Presencia de firmas y un sector en expansión

El evento ha reunido una amplia representación de marcas del sector, entre ellas Carmen Fitz, Cotton Crown, Spagnolo, M de Juanes, Bradford, Coosy by Guillermina Baeza, Triboo, JVZ, Anita, Layda, Stellers, Notelodigo y Maricruz, reflejando la diversidad y el crecimiento del swimwear.

También participaron firmas invitadas como la barcelonesa Oriol P o las madrileñas Cotton Crown y M de Juanes, reforzando la vocación nacional del proyecto.

Sobre la pasarela pudieron verse propuestas para todos los públicos. La firma Maricruz presentó pareos, sombreros de diferentes estilos -desde estampados florales hasta diseños lisos en colores vivos-, además de cestas de playa y complementos pensados para completar los looks estivales.

En la moda masculina destacaron los bañadores combinados con camisetas a juego, una de las tendencias que más ha llamado la atención entre el público. Muchos de los estilismos se completaron con zapatillas de esparto y pareos coordinados con los bikinis, apostando por conjuntos integrales.

Todas las colecciones han destacado sobre todo los tonos flúor y vibrantes. Colores alegres, llamativos y llenos de energía que evocan el espíritu del verano y que se perfilan como una de las grandes tendencias de la próxima temporada.

Moda e inclusión: uno de los momentos más emotivos

Uno de los momentos más significativos del evento ha llegado con la participación de la firma Anita, especializada en moda baño oncológica. Mujeres de la Fundación Pulseras Rosas, que han superado procesos de cáncer de mama, formaron parte del desfile, aportando una dimensión social y emocional al evento.

Esta intervención puso el foco en la inclusión, la autoestima y la visibilidad de diferentes cuerpos dentro de la industria de la moda, reforzando el mensaje humano del proyecto.

José Manuel Soto y el respaldo de los colaboradores

Entre los asistentes destacó también la presencia de José Manuel Soto, recién llegado de su participación en el programa Supervivientes, quien desfiló junto a la firma Stellers luciendo un bañador combinado con camisa blanca, uno de los momentos más comentados de la tarde.

La plataforma cuenta además con el apoyo de numerosos partners estratégicos como Starlove, Omitouch, Anuscas Family y Uniopsa, junto a un amplio tejido empresarial vinculado a la moda, el turismo y la experiencia de marca. Asimismo, cuenta con el respaldo de Correo de Andalucía como media partner en exclusiva del proyecto.

Una pasarela con vocación de futuro

Desde Maricruz Moda Baño han mostrado su ilusión por el proyecto a este periódico: “Nunca había visto nada igual. Queremos hacer un gran desfile de moda baño porque veíamos que hacía falta una pasarela de estas características”.

Además han destacado que el objetivo es consolidar el proyecto y ampliar su alcance en futuras ediciones. “Queremos que el año que viene haya muchas más pasarelas y presentar una gran cita en marzo o abril con marcas llegadas de muchos lugares”, explicó.

Respecto a las tendencias, han señalado que “se lleva mucho el lurex, el color marrón y los estampados pequeños”, elementos que estuvieron muy presentes en las propuestas exhibidas durante la presentación.

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Con esta puesta de largo, Sevilla refuerza su apuesta por los grandes eventos vinculados a la moda y al turismo de negocio. Sevilla Fashion Swim nace con el objetivo de consolidar a la ciudad como nuevo referente del circuito internacional del swimwear y convertirse en una plataforma de impulso para diseñadores, marcas y profesionales del sector.