Plan de choque de dos años: Sevilla protegerá las cerámicas, fuentes y pavimentos históricos de la Plaza de España del vandalismo y el deterioro

La Plaza de España, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Sevilla, se ha convertido en hogar de visitantes, turistas o eventos. El tránsito es constante y eso obliga a protegerla con un servicio de mantenimiento especial. El alcalde, José Luis Sanz, sigue teniendo en mente implantar un ticket para aquellos que no sean sevillanos, cuya recaudación iría destinada a la conservación de la plaza. Mientras tanto, como no está previsto que se produzca en 2027, el Ayuntamiento de Sevilla va a firmar un nuevo contrato para reforzar la conservación y mantenimiento tanto de la Plaza de España como de la Avenida de Isabel la Católica, con un valor de 200.000 euros en cada uno de los dos años en los que estaría en vigor.

No se trata de una gran obra de transformación ni una restauración integral del conjunto, sino un servicio especializado para actuar de forma preventiva y reparar daños puntuales o responder con rapidez ante desperfectos, situaciones de urgencia o actos vandálicos en el ámbito entre Gran Peatón y la Avenida de Isabel La Católica, de competencia municipal. El contrato tiene una duración de un año prorrogable a otro más, y únicamente está previsto para actuaciones ordinarias, mientras que aquellas de mayor alcance o que afecten de forma especial a elementos patrimoniales quedan fuera del contrato y deben tramitarse de forma independiente.

El empresa que se haga con el contrato, que tiene hasta el 15 de julio para enviar su oferta, debe ser especializada en conservación de patrimonio histórico, con medios humanos y materiales suficientes para actuar sobre los distintos elementos que componen el conjunto monumental. La adjudicataria deberá tener capacidad de respuesta inmediata, incluso fuera del horario laboral ordinario, y un servicio de comunicación operativo las 24 horas del día, todos los días del año, incluidos festivos, para atender posibles incidencias urgentes.

Trabajos en los elementos cerámicos, cerrajería y piedra de la Plaza de España

Entre las actuaciones previstas figuran trabajos sobre los elementos cerámicos, uno de los rasgos más reconocibles de la Plaza de España. Se incluyen labores de limpieza, mantenimiento y reparación de desperfectos localizados en balaustradas, farolas, bancos, solerías, paños de azulejería, motivos ornamentales, escudos de los puentes y fuentes bebedero. Cualquier sustitución o intervención sobre piezas concretas deberá quedar documentada, referenciada y fechada, de forma que pueda revisarse en futuras actuaciones.

El contrato también contempla la conservación de elementos de cerrajería y fundición, como las verjas de cierre de la Avenida de Isabel la Católica en las torres Norte y Sur, sus sistemas de apertura, candados, cerrojos, herrajes y rodaduras, además de rótulos, placas, imbornales, rejillas artísticas, elementos delimitadores y partes metálicas de bancos y registros. En estos casos, las actuaciones se centrarán en limpieza, reparación y reposición cuando sea necesario.

Otro bloque destacado afecta a los elementos de piedra, entre ellos la balaustrada que conecta el Gran Peatón con la ría, la fuente monumental central y el basamento del monumento a Aníbal González. Las intervenciones previstas se limitan a limpieza, reparación y reposiciones puntuales. El pliego insiste en que cualquier trabajo que supere ese marco de mantenimiento concreto podrá remitirse a un proyecto independiente.

Reparación de pavimentos de la Plaza de España y actuaciones en la fuente y la ría

Los pavimentos son otra de las grandes áreas de actuación. El contrato permitirá reparar o reponer piezas de granito, piedra caliza, bordillos, canales, pavimentos hidráulicos, solerías de ladrillo fino prensado, escalinatas, accesos a los puentes, tableros datados en la Exposición de 1929 y el pavimento central de chino lavado en blanco y negro. Además, se establece el extendido periódico de albero estabilizado con cal en los acerados y el paseo central de la Avenida de Isabel la Católica, al menos dos veces al año o de forma extraordinaria tras lluvias intensas u otras circunstancias que provoquen pérdida de material.

El documento presta especial atención a la fuente central y a la ría. En ambos casos se prevén trabajos para resolver problemas de impermeabilización, fugas, grietas o deficiencias en juntas, fondos, laterales y bordes. En la fuente central podrán realizarse tratamientos en el vaso circular, limpieza de lechadas reparadoras, sellados compatibles con la piedra natural y reparaciones en el contacto con el pavimento de chino lavado. También se contemplan posibles actuaciones ante hundimientos parciales, humedades o corrosión en la estructura bajo la fuente, siempre coordinadas con el servicio municipal competente.

Parte central de la Plaza de España de Sevilla, que visitan diariamente cientos de turistas / Jorge Jiménez

En la ría, los trabajos se realizarán aprovechando el vaciado anual para su limpieza. Se incluyen reparaciones del friso de ladrillo, del borde de remate y del fondo de hormigón con lámina impermeabilizante, así como revisiones anuales, catas y ensayos para detectar patologías. También se podrán acometer mejoras que faciliten el vaciado, en coordinación con Parques y Jardines, Emasesa y el servicio municipal vinculado a la concesión de las barcas.

¿Qué prohíbe el pliego en las zonas más delicadas?

El pliego incorpora además tareas de pintura, reparación con morteros y revocos a la cal, mantenimiento de ladrillo fino prensado tipo Mensaque, pequeñas actuaciones de jardinería, reposición de setos y arbustos, reparación de fuentes bebedero y limpieza especializada. En este último punto, el documento prohíbe expresamente el riego o baldeo a presión con agua pulverizada y el uso de sopladoras en zonas sensibles, al considerar que pueden dañar cerámicas, ladrillos y otros materiales delicados.

La empresa adjudicataria deberá realizar inspecciones mensuales de todo el ámbito y entregar informes periódicos con los daños detectados, su localización y una propuesta de tratamiento. También tendrá que documentar digitalmente los procesos y resultados, con información fechada y georreferenciada, compatible con herramientas como BIM, CAD o sistemas de información geográfica. La idea es crear una base actualizada del estado de conservación de los distintos elementos de la Plaza de España.