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Movilidad

El tranvibús llegará al Duque el 28 de septiembre: nuevas restricciones de tráfico en el Centro y traslados de las líneas de Tussam de Ponce de León

El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha anunciado este miércoles que se prohibirá el acceso a partir de la calle Puñonrostro salvo a residentes, usuarios de parkings y colegios, ambulancias y carga y descarga

Imagen de archivo del tranvibús en Sevilla Este.

Imagen de archivo del tranvibús en Sevilla Este. / E.P.

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La llegada del tranvibús hasta la Plaza del Duque tiene ya fecha oficial: el próximo 28 de septiembre. Desde este día, la línea TB1 conectará el barrio de Torreblanca con el "corazón de Sevilla", tal como ha anunciado este miércoles el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. "Un hito en el transporte público de la ciudad", según Pimentel, que conllevará además algunos cambios, como restricciones de tráfico en el centro histórico y el traslado de algunas paradas hasta la Puerta Osario.

"No es viable la prioridad semáforica para el tranvibús en el centro, pero sí va a haber restricciones al tráfico para que la celeridad de la TB1 no se vea perjudicada", ha detallado el delegado de Movilidad. En concreto, se prohibirá el acceso a todos los vehículos a partir de la calle Puñonrostro, salvo a los residentes, a usuarios de parkings y colegios del entorno, ambulancias y carga y descarga. "Estamos viendo las formas de sancionar, aunque desde ya decimos que se pondrán cámaras".

Asimismo, otra de las novedades que se implantarán desde ese 28 de septiembre es el traslado de algunas paradas de Tussam. "La puesta en servicio de la TB1 hasta el Duque nos obliga a hacer una reubicación de las líneas que entran ahora al centro", ha explicado el propio Álvaro Pimentel. Entre las afectadas están la 11, 15, 16 y 20, que tendrán su nueva terminal en la Puerta Osario -antes terminaban su recorrido en Ponce de León-, y la 14, que mueve su cabecera hasta la Alameda.

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"Toda esta reubicación se ha hecho siguiendo estrictos criterios técnicos, garantizando que más del 83% de la demanda actual al centro mantienen sus terminales donde las tenían hasta ahora", ha apuntado Pimentel durante la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento. "Y los que salen fuera, en este caso a la Puerta Osario, cada cinco u ocho minutos tendrán el TB1 para acercarlos hasta el centro".

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