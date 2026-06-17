Economía
Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
La propuesta contempla suprimir las tarjetas turísticas de uno y tres días, así como el billete de ida y vuelta a San Pablo y crear dos títulos válidos de dos a cuatro días
La dirección de Tussam propone un cambio en las tarifas para viajar al aeropuerto y en los títulos destinados específicamente para los turistas. El Consejo de Administración de la empresa pública debatirá esta semana un plan para modificar los precios actuales. Concretamente, se eliminarán el billete de ida y vuelta de la línea aeropuerto, válido durante 24 horas a un precio de ocho euros, así como las tarjetas turísticas de 1 y 3 días. A cambio se crearán dos nuevos títulos con validez durante dos y cuatro días. El precio del billete único a San Pablo se mantendrá al mismo precio actual de seis euros.
La reordenación del catálogo de títulos turísticos de Tussam implica la creación de dos nuevos títulos. Uno de ellos es una tarjeta turística de 48 horas y otra la de 4 días. La primera tendrá un coste de 14 euros, más dos de fianza por la adquisición de la tarjeta. La segunda eleva su precio hasta los 18. Ambas serán válidas "para servicios ordinarios de Tussam y Línea Especial Aeropuerto" durante el periodo de tiempo elegido durante la recarga.
Estas nuevas tarjetas sustituirían, en caso de ser aprobada la propuesta por el consejo de administración de la empresa pública, a las actuales de 1 y 3 días. El precio de la primera tarjeta era de 5 euros, más dos de la misma, y de 10 euros en el caso de la segunda. Estos títulos sirven para el Metrocentro y las líneas de autobús de Tussam, pero no era válido para la línea del aeropuerto ni servicios especiales.
Las causas del cambio en las tarifas
"La finalidad de la propuesta es sustituir un catálogo turístico de utilización limitada y escasa adaptación al comportamiento real del visitante por una estructura tarifaria más sencilla, más comprensible para el usuario, más coherente con la estancia media turística de Sevilla y más vinculada al aeropuerto como puerta de entrada a la ciudad", recoge la propuesta de acuerdo elaborada por la dirección de la empresa de transporte.
La dirección de Tussam entiende que esta medida da respuesta a una doble finalidad. La primera de ellas es "mejorar la experiencia del visitante desde su llegada a Sevilla, ofreciéndole una solución sencilla, comprensible y adaptada a la duración habitual de su estancia". La segunda es "reforzar la contribución del usuario ocasional turístico a la sostenibilidad económico-financiera del servicio público de transporte urbano colectivo, sin afectar a los títulos ordinarios utilizados mayoritariamente por la ciudadanía residente ni a los títulos de carácter social".
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