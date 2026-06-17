Movilidad
Tussam estudia llevar la línea 60 a los carriles del tranvibús para agilizar la conexión Sevilla Este-Hospital Macarena
Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad, ha detallado este miércoles que "los técnicos de la empresa están haciendo los estudios necesarios", aunque de momento "no tienen tomada la decisión"
Desde el pasado noviembre, la línea 60 de Tussam conecta Sevilla Este y Alcosa con el Hospital Virgen Macarena. Un recorrido de ida y vuelta de 27,6 kilómetros en total que ahora esta empresa municipal quiere agilizar usando una plataforma ya construida: los carriles de uso exclusivo del tranvibús. De momento, y según fuentes oficiales, esta opción está "en estudio" por parte de los técnicos de la compañía.
"Estamos viendo la línea 60 para usar la misma plataforma que la TB1, pero todavía no está decidido", ha aclarado este miércoles Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad. "Insisto: todavía los técnicos no tienen decidido que sea esa línea la que vaya por allí. Aunque sí se están haciendo los estudios necesarios, se está empezando a estudiar", ha recalcado el edil popular durante la rueda de prensa, a la que también ha asistido el gerente de Tussam, Manuel Torreglosa.
Esta conexión urbana tiene su cabecera en la Avenida de la Aeronáutica, circulando posteriormente por Avenida de Las Ciencias, Avenida Emilio Lemos, Avenida Séneca, Avenida Ciudad de Chiva, Secoya, Alcalde Luis Uruñuela, Avenida Montes Sierra, calle Ada, Avenida Alcalde M. del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pio XII, Dr. Marañón, José Díaz y Avenida Concejal Jiménez-Becerril), y terminando su ruta en la Barqueta.
Tal como se anunció hace unos meses en el estreno del 60, esta línea tiene 15 paradas por sentido y un trayecto de 40 minutos de duración. Los planes del Gobierno y la propia empresa municipal pasan ahora por agilizar el recorrido y reducir los tiempos de llegada con la plataforma BTR (Bus de Tránsito Rápido), unos carriles de uso preferente dispuestos exclusivamente para el tranvibús desde el barrio de Torreblanca.
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