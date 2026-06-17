La UPO suma a su oferta formativa el nuevo Máster dual en Marketing y Gestión de Marcas de Moda

La Universidad Pablo de Olavide consolida su apuesta por la especialización académica, investigadora y profesional con una oferta de 41 másteres universitarios para el curso 2026/2027, a los que se suman otros 2 programas del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO. En total, la oferta de postgrado alcanza las 1.450 plazas de nuevo ingreso, de las que 1.370 corresponden a la UPO y 80 al centro adscrito.

Campus Universidad Pablo de Olavide. / Estefanía González.

El nuevo máster de moda combina estrategia, creatividad y empresa

Entre las principales novedades del próximo curso destaca la incorporación del nuevo Máster Universitario en Marketing y Gestión de Marcas de Moda, un programa que se impartirá de manera presencial y está orientado a formar profesionales especializados en la industria de la moda desde una perspectiva estratégica, creativa y empresarial.

Con un total de 25 plazas ofertadas, este nuevo máster incluye además una modalidad dual “aprender haciendo”, con un máximo de 5 plazas, que permitirá al estudiantado seleccionado combinar su formación académica con experiencia profesional en empresas colaboradoras mediante un proceso de selección.

La modalidad dual del Máster Universitario en Marketing y Gestión de Marcas de Moda permitirá a su alumnado seleccionado especializarse en uno de los dos perfiles formativos que ofertan: uno orientado a las relaciones con consumidores y otro perfil dirigido a las relaciones interorganizativas.

El programa cuenta ya con convenios con firmas y entidades como Palomo Spain, Pepe Pinreles, Federópticos o la agencia Doble RR, referentes en sus respectivos ámbitos, lo que refuerza el carácter práctico y la conexión directa con el sector profesional.

Ingeniería Informática incorpora una especialidad en Inteligencia Artificial

Asimismo, el Máster Universitario en Ingeniería Informática renueva su plan de estudio con un incremento de su carga lectiva de 72 a 90 créditos ECTS, para adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y profesionales, reforzando así la formación avanzada del estudiantado en uno de los ámbitos con mayor proyección laboral y científica.

Entre las novedades del máster en Ingeniería Informática, incorpora una nueva especialidad en Inteligencia Artificial en la que los estudiantes se formarán en los modelos de última generación de machine learning y deep learning así como en modelos de inteligencia artificial generativa. También adquirirán competencias para el desarrollo de sistemas de visión y dotar a los robots de movilidad para aplicaciones industriales o sociales.

El máster de Profesorado amplía plazas en Geografía e Historia

Otra de las novedades destacadas afecta al Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que en la especialidad de Ciencias Sociales: Geografía e Historia incrementará en 30 las plazas ofertadas para el próximo curso académico, dando respuesta al elevado interés del alumnado.

La oferta académica de másteres universitarios de la UPO abarca áreas de conocimiento como Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería, y destaca por su orientación práctica, su internacionalización y su adaptación a las necesidades del mercado laboral actual. Los programas se impartirán en modalidad presencial, semipresencial y virtual, facilitando el acceso tanto a estudiantes nacionales como internacionales y a profesionales que compatibilizan formación y empleo.

Oferta de másteres oficiales en la Universidad Pablo de Olavide. / El Correo

La Universidad Pablo de Olavide mantiene además una estrecha colaboración con empresas, instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales, lo que favorece tanto la realización de prácticas académicas como la inserción laboral del estudiantado. Más de 700 profesionales y entidades colaboran actualmente en la formación de postgrado de la Universidad.

La apuesta por la especialización en la formación se ve complementada por los programas que imparten la Escuela de Doctorado de la UPO, un total de nueve doctorados que abarcan numerosos ámbitos de estudio y que completan el mapa de titulaciones de la Universidad.

Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide, a través de su Fundación, oferta Másteres de Formación Permanente –Títulos Propios de la Universidad – y que, junto a las Microcredenciales Universitarias, complementan la formación de postgrado de la UPO.

Proceso de preinscripción para másteres universitarios

El proceso de preinscripción para la solicitud de plazas en las Universidades Públicas de Andalucía estará abierto desde el 17 al 26 de junio. Todo ello de forma telemática a través de la página del Distrito Único Andaluz.

La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 22 de julio, estableciéndose un plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza entre el 23 y el 27 de julio. La segunda adjudicación se producirá el 14 de septiembre, fijándose la matriculación del 15 al 17 de septiembre. A este procedimiento de adjudicación le seguirá, con posterioridad, la publicación de las listas de resultas, hasta un total de cuatro.