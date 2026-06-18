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MERCADILLO

Unos 150 puestos de ropa, calzado y complementos: así es el mercadillo de un pueblo de Sevilla en el que conseguir los mayores 'chollos' a pocos euros

Este recinto cuenta con pérgolas para permitir el paseo de los visitantes por la sombra y reducir la sensación térmica del lugar

Mercadillo de Coria del Río, disponible todos los martes en este rincón de la provincia de Sevilla

Mercadillo de Coria del Río, disponible todos los martes en este rincón de la provincia de Sevilla / Ayuntamiento de Coria del Río

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un mercadillo con unos 150 puestos de ropa, complementos, calzado y toda clase de productos por apenas unos euros. Esto es lo que ofrece el rastro del municipio hispalense de Coria del Río, un espacio "amplio, ordenado y con sombra" que se celebra cada martes y en el que es posible conseguir los mayores 'chollos' con ofertas a bajos precios.

Así lo asegura el propio Ayuntamiento de Coria del Río, que recalca que este mercadillo cuenta con una localización privilegiada tras su reubicación anterior en un recinto original "preparado específicamente para su celebración", con pérgolas para permitir el paseo en sombra de los visitantes y para reducir la sensación térmica en el lugar.

Un recinto con pérgolas, sombra y accesos desde varias calles

"Esta reubicación ha supuesto una de las mayores inversiones en comercio local de los últimos años, dentro de nuestro compromiso con el desarrollo económico y la mejora de los espacios públicos", señaló el Ayuntamiento tras esta reubicación, que sitúa de forma definitiva este mercadillo de los martes en la calle Lila.

Un entorno al que se puede acceder tanto desde la citada calle como desde las calles Pilar Salas y Virgen de la Salud que, además de las emblemáticas pérgolas, también dispone de un sistema de autorriego que permite el crecimiento de plantas trepadoras, para crear una mayor área de sombraje natural.

Ropa, calzado y complementos en el rastro de Coria del Río

Esto permite a los usuarios disfrutar de un agradable paseo por los 150 puestos que componen este emblemático mercadillo, que se celebra cada martes en Coria del Río, a excepción de los festivos, que suele cancelarse la actividad.

Un rastro en el que se pueden adquirir toda clase de prendas de moda, tanto nuevas como de segunda mano, además de calzado y complementos para todo tipo de gustos y precios.

Alimentación, bazar y horario del mercadillo de los martes

Además, los usuarios podrán conseguir en este lugar desde fruta y verdura, frutos secos y demás alimentos, hasta menaje del hogar, artículos de baño, pequeños electrodomésticos, productos de bazar y otros artículos.

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Todo ello se puede conseguir en este recinto de la calle Lila todos los martes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

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